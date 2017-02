Έπαιξε με ρήξη χιαστού, φίλησε το παρκέ και αποθεώθηκε! (vids)

Λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο διάσημος προπονητής Τομ Άιζο, του έκανε νόημα να μπει στο παρκέ!

Με το πόδι δεμένο, αλλά φορώντας την αθλητική του περιβολή, ο Χάρις βρέθηκε στο ματς και αποθεώθηκε!

Μάλιστα σε μια ένδειξη τεράστιας αγάπης για το Μίσιγκαν, έσκυψε και φίλησε το σήμα των Σπάρτανς στο παρκέ...

Μοναδικές στιγμές...

Michigan State's Eron Harris, who suffered a season-ending injury, checks into Senior Night and kisses the Spartan logo. pic.twitter.com/iqbVMXWtVS

— LeadingNCAA ™ (@LeadingNCAA) 27 Φεβρουαρίου 2017