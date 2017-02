O μεγάλος κίνδυνος για την ΑΕΚ (vid)

Ο 27άχρονος πόιντ γκαρντ (1μ.88) μετράει 12.9 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ μ.ό. σε 13 συμμετοχές με τη Μονακό στο Basketball Champions League, εκεί όπου οι Μονεγάσκοι θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στις 16 καλύτερες ομάδες.

«Ο Ντι Μποστ είναι ένα από τα μεγάλα όπλα της Μονακό. Σκοράρει 12.9 πόντους μ.ό., ελέγχει τον ρυθμό και είναι ένας σκληρός αμυντικός» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Twitter της διοργάνωσης, παρουσιάζοντας σε ένα video τα κατορθώματα του Μποστ.

.@ASMonaco_Basket's D.Bost is one of #RocaTeam's main weapon: he scores (12.9ppg), controls the pace & is a tough defender! #BasketballCL pic.twitter.com/cY1creHjKr

— #BasketballCL (@BasketballCL) 26 Φεβρουαρίου 2017