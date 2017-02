Δε τα κατάφεραν κόντρα στους Τζαζ οι Μπακς, αφού, παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, γνώρισαν την ήττα με 95-109. Ο «Greek Freak» σε... ρυθμούς All Star Game, έκανε ότι μπορούσε και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους και 12 ριμπάουντ, όμως δεν ήταν αρκετό. Ο Γκόρντον Χέιγουορντ, από την αλλη, κατάφερε να ηγηθεί της ομάδας από τη Γιούτα και με 29 πόντους οδήγησε τους Τζαζ στη νίκη. Άξιος συμπαραστάτης του, ο Γκομπέρ, που είχε 15 πόντους και 16 ριμπάουντ.

The top plays from the Bucks as the three game win streak came to an end against the Jazz. pic.twitter.com/z7HBU1wFqQ

