Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, έγραψε χαρακτηριστικά!

«73 νίκες και πίστεψες ότι θα κερδίσετε τον τίτλο. 3-1 προβάδισμα και... ουπς!»

Πληρωμένη απάντηση που έβαλε στη... θέση του τον Γκριν για τα όσα του είχε πει κατά τη διάρκεια του αγώνα!

73 wins and u thought u was gonna win a title that yr 3-1 lead oops

— Paul Pierce (@paulpierce34) 24 Φεβρουαρίου 2017