Είδε Καβς - Νικς ο Όκλεϊ (vid)

Την ευκαιρία να δει τους αγαπημένους του Νικς και πάλι από κοντά, είχε ο Τσάρλς Όκλεϊ, με το άλλοτε... κακό παιδί του ΝΒΑ, μάλιστα, να κάθεται παρέα με τον Νταν Γκίλμπερτ.

Ο ιδιοκτήτης των πρωταθλητών, μόλις ενημερώθηκε για την παρουσία του, ζήτησε από τον δικηγόρο του Όκλεϊ να κάτσουν μαζί να δουν την αναμέτρηση.

Μπορεί, λοιπόν, μετά και το τελευταίο επεισόδιο της κόντρας του με τη διοίκηση των Νικς, να μην είναι ευπρόσδεκτος στη Ν'εα Υόρκη, όμως δεν ισχύει το ίδιο και για το Κλίβελαντ.

Charles Oakley sitting with Cavs' owner Dan Gilbert at the Knicks vs. Cavaliers game pic.twitter.com/NqyeOhyXDc

— Bleacher Report (@BleacherReport) 24 Φεβρουαρίου 2017