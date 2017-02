Στους Ουίζαρντς ο Μπογκντάνοβιτς (pic)

Στην ομάδα που έχει κάνει την έκπληξη φέτος στο ΝΒΑ, στους Ουίζαρντς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς.

Η ομάδα της Ουάσινγκντον ήρθε σε συμφωνία για το trade με τους Νετς και μαζί με τον 27χρονο φόργουορντ «πακέτο» θα πάει και ο Κρις Μακάλοου, ενώ οι «μάγοι» θα δώσουν τους Άντριου Νίκολσον, Μάρκους Θόρντον και μία επιλογή πρώτου γύρου.

Ο Κροάτης βρίσκεται στο ΝΒΑ και τους Νετς από το 2014, ενώ φέτος είχε κατά μέσο όρο 14.2 πόντους μέσο όρο, 3.6 ριμπάουντ σε περίπου 27 λεπτά συμμετοχής.

Sources: Wizards acquire Bojan Bogdanovic from the Nets. @WojVerticalNBA report on @TheVertical. https://t.co/nsY75CnaMP pic.twitter.com/QtiNES9XRz

— The Vertical (@TheVertical) 22 Φεβρουαρίου 2017