Απίθανο! Σε 5΄ μαζεύτηκαν 500.000 δολάρια για το #SagerStrong (pics & vids)

Ο Στεφ Κάρι προσπάθησε να στείλει την μπάλα στο καλάθι από το κέντρο αλλά δεν τα κατάφερε. Εκεί μπήκε στο παρκέ ο Σακίλ Ονίλ μαζί με ένα παιδάκι και έτσι από 130.000 δολάρια μαζεύτηκαν μέσα σε λίγα λεπτά 500.000 λεπτά για τον οργανισμό #SagerStrong!

Το ΝΒΑ απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι ένας κορυφαίος οργανισμός με τεράστια δύναμη που μπορεί να επηρεάσει τη ζωή ανθρώπων πέρα από τους αγωνιστικούς χώρους.

Φυσικά, η συγκίνηση στο στάδιο ήταν τεράστια για τον σπουδαίο Σέιγκερ που πριν από λίγους μήνες έχασε τη μάχη με τη λευχαιμία.

DJ Khaled buries a 3 (to make $10K for the #SagerStrong foundation) pic.twitter.com/ePn5letKOJ — CJ Fogler (@cjzero) 19 Φεβρουαρίου 2017