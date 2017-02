Ο Ουέστμπρουκ... ετοιμάζεται από νωρίς για τον Ντουράντ! (vid)

Στις 3:30 τα ξημερώματα αναμένεται ματσάρα στην Οκλαχόμα, με τον Ντουράντ να επιστρέφει στην «Chesapeake Energy Arena»!

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, ωστόσο, βρέθηκε από νωρίς (περίπου 2,5 ώρες) στο παρκέ κάνοντας... ζέσταμα για τη μεγάλη αναμέτρηση. Και φυσικά για τη «μάχη» με τον άλλοτε συμπαίκτη του, Κέβιν Ντουράντ.

Μάλιστα, εμφανίστηκε νωρίς στο γήπεδο σαν άλλος... ροκ σταρ!

#RussellWestbrook (30.9ppg, 10.5rpg, 10.2apg) gets early work in for tonight's #NBAonABC action 8:30pm/et! pic.twitter.com/GbVq7wVizF

— NBA (@NBA) 11 Φεβρουαρίου 2017