Διπλή τραγική πτώση για τσιρλίντερ! (vid)

Αυτό είναι που λέμε «μη σου τύχει»!

Μια τσιρλίντερ στάθηκε άτυχη σε τάιμ-άουτ σε αγώνα μπάσκετ του UCLA στο Oregon, αφού κατά την εκτέλεση ενός ακροβατικού που έμοιαζε ρουτίνα, έπεσε από μεγάλο ύψος στο παρκέ, με τους θεατές να «παγώνουν».

Στη συνέχεια, όμως, η κοπέλα ήταν ξανά άτυχη, καθώς ο άνθρωπος που την μετέφερε γρήγορα για πρώτες βοήθειες, πάνω στη βιασύνη του, «έφαγε» τούμπα, και την ξάπλωσε φαρδιά-πλατιά στο πάτωμα.

Ωστόσο, η νεαρή ευτυχώς δεν τραυματίστηκε και είναι καλά.

Δείτε το βίντεο

This poor #UCLA cheerleader took TWO hard falls! pic.twitter.com/FM7WbZ7LCR

— Funhouse (@SportsFunhouse) 10 Φεβρουαρίου 2017