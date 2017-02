Ένα χρόνο εκτός ο Τζαμπάρι Πάρκερ! (vid)

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ τραυματίστηκε στα μέσα της τρίτης περιόδου της αναμέτρησης με τους Χιτ όταν προσπάθησε να σκοράρει με δύσκολο λέι απ όμως σωριάστηκε στο παρκέ και αποχώρησε υποβασταζόμενος αφού τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο!

Στο μεταξύ, ο Τζέισον Κιντ επιβεβαίωσε ότι ο 21άχρονος φόργουορντ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και η αποκατάστασή του υπολογίζεται στους 12 μήνες!

Coach Kidd: Jabari Parker suffered a torn ACL last night and will have a 12 month rehabilitation process after surgery. pic.twitter.com/cv1aSZpKD0

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε 20.1 πόντους, 6.2 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 51 παιχνίδια με τους Μπακς ενώ πρόκειται για τον δεύτερο σοκαριστικό τραυματισμό του στο ίδιο γόνατο αφού τον Δεκέμβριο του 2014 υπέστη ξανά ρήξη χιαστών στο ματς με τους Σανς!

Bucks’ Jabari Parker helped off the floor after going down with non-contact knee injury pic.twitter.com/5qPs74fIFq

— The Crossover (@TheCrossover) 9 Φεβρουαρίου 2017