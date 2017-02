Η αλήθεια είναι πως φέτος τα πράγματα για τους Καβαλίερς δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Μετά την περσινή απίστευτη ανατροπή και κατάκτηση του πρωταθλήματος οι... ιππότες έδειχναν λίγο κορρεσμένοι και δεν ήταν λίγοι αυτοί που άρχισαν να τους αμφισβητούν. Σήμερα στην Ιντιάνα η παρέα του Λεμπρόν έδωσε μια από τις καλύτερες παραστάσεις της επικρατώντας των Πέισερς με 132-117. Οι πρωταθλητές ήταν εξαιρετικοί και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Με τη νίκη αυτή οι Καβαλίερς έφτασαν το 36-15, ενώ οι ηττημένοι βρίσκονται πλέον στο 29-23.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο εντυπωσιακός Κόρβερ που σταμάτησε στους 29 πόντους, όσο είχε και ο Ίρβινγκ, ενώ τους ακολούθησαν οι Τζέιμς με 25 και Λαβ με 14. Για τους γηπεδούχους που σε κανένα σημείο δεν απείλησαν τους αντιπάλους τους, ο Μάιλς με 23 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ, ενώ από 22 είχαν οι Τζορτζ και Τιγκλ.

Automatic WOOOOOORK!

Watch @KyleKorver sink six-for-six from deep as he moves up in the @NBAHistory record book.#DefendtheLand pic.twitter.com/Cqvz2rG4Pu

