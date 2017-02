Πρόστιμο στον Κερ για την «έκρηξή» του! (pics)

Ακριβά θα πληρώσει την... έκρηξή του ο τεχνικός των Ουόριορς στο ματς με τους Κινγκς, αφού το ΝΒΑ τον τιμώρησε με πρόστιμο ύψους 25.000 δολαρίων.

Ο Κερ βγήκε εκτός εαυτού με τις αποφάσεις του διαιτητή και κινήθηκε επιθετικά προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον αγώνα στο τέλος της τρίτης περιόδου και να πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ στην πορεία ηττήθηκε από αυτή του Σακραμέντο με 109-106.

Ο 51χρονος προπονητής το μόνο που δήλωσε ήταν πως πρέπει να συνεννοείται με τον συνεργάτη του Μάικ Μπράουν στο πότε να μην τον συγκρατεί από τους διαιτητές. «Ο Μάικ συμπεριφέρεται λες και θα πάω να κάνω τάκλιν σε κανέναν», είπε.

