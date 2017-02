Αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του, βρέθηκε ο Ντουέιντ Χάουαρντ και φρόντισε να δείξει στους Ρόκετς τι έχασαν που τον άφησαν να φύγει. Μόλις στα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα, πρόλαβε να κάνει πάρτι στη ρακέτα και να φτάσει όχι ένα, ούτε σε δύο, αλλά σε τέσσερα καρφώματα.

4 dunks in the first 5 minutes.

Dwight's being an absolute FORCE on @NBAonTNT! pic.twitter.com/42qyUftF2c

— NBA (@NBA) 3 Φεβρουαρίου 2017