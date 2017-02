Χοντρός... τσαμπουκάς σημειώθηκε στην αναμέτρηση των Μαϊάμι Χιτ με τους Ατλάντα Χοκς!

Ο Τζέιμς Τζόνσον ήταν... ασπίδα του Ουάιτσαϊντ, ο οποίος δέχθηκε ένα σκληρό φάουλ από τον Πρις των Χοκς με αποτέλεσμα να πέσει άτσαλα στο παρκέ.

Αμέσως ο Τζόνσον έσπρωξε τον παίκτη της Ατλάντα και παραλίγο να δημιουργηθεί γενική σύρραξη στο παρκέ!

Δείτε τι έγινε!

Get you a teammate like James Johnson pic.twitter.com/kpgn7gbWpr

— Bleacher Report (@BleacherReport) 2 Φεβρουαρίου 2017