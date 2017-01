Καμπάτσο: «Η κατάλληλη στιγμή για το ΝΒΑ»! (pics & vid)

Ο Λουίς Σκόλα ήταν εκείνος που έκανε την αρχή κι αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο σχετικά με το αν ο συμπαίκτης του στην εθνική Αργεντινής, Φακούντο Καμπάτσο, μπορεί να σταθεί στο ΝΒΑ. Τι είχε αναφέρει επί του θέματος ο πάουερ φόργουορντ των Νετς; «Πιστεύω ότι είναι παίκτης επιπέδου NBA. Είναι ό,τι πρέπει για το σημερινό τρόπο παιχνιδιού στο NBA, όπου οι ομάδες τρέχουν πολύ. Πρέπει να δουλέψει σε κάποιους τομείς του παιχνιδιού αλλά βελτιώνεται σεζόν με τη σεζόν και είναι θέμα χρόνου να του παρουσιαστεί η ευκαιρία να έρθει εδώ».

Ο γκαρντ της Μούρθια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, έχοντας 15.8 πόντους και 5.8 ασίστ μ.ό. ενώ δεν δίστασε να τα... βάλει με τον ΝτεΆντρε Τζόρνταν, στον αγώνα της Αργεντινής με την Team USA. Σήμερα (30/1), λοιπόν, ο Adrian Wojnarowski αποκάλυψε τις προθέσεις του Καμπάτσο, ο οποίος είναι αποφασισμένος να κυνηγήσει το αμερικάνικο όνειρο, δηλώνοντας συμμετοχή στο summer league. «Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο γκαρντ της Μούρθια.

Argentina's @facucampazzo, 25, hopes to make leap to NBA, starting with summer league. “I feel the time is right," guard tells @TheVertical.

