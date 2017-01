Και ο Κερ κατά του Τραμπ! (vid)

Ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ρωτήθηκε για το θέμα και δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Οτιδήποτε φέρνει θυμό και τρόμο είμαι εντελώς εναντίον! Ήταν σοκαριστική αυτή η απόφαση. Άθλια ιδέα! Οι οικογένειες χωρίζονται και ανησυχώ για την ασφάλεια του κόσμου. Όταν θες να νικήσεις την τρομοκρατία και το έγκλημα δεν είναι αυτός ο τρόπος» δήλωσε ο Στιβ Κερ και υπενθύμισε ότι η οικογένειά του είχε πέσει θύμα της τρομοκρατίας!

«Είναι αντίθετος με ό,τι συμβαίνει και το λέω σαν ένας άνθρωπος που έχει χάσει τον πατέρα του από τρομοκράτες».

Ο πατέρας του, Στιβ Κερ, Μάλκολμ Κερ, ήταν πρόεδρος του πανεπιστημίου της Αμερικής στη Βηρυτό και δολοφονήθηκε από την Χεζμπολάχ με δύο σφαίρες στο κεφάλι το 1984.

Steve Kerr gives his candid thoughts on the Muslim Ban. pic.twitter.com/ex1CI7Ob3d

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 30 Ιανουαρίου 2017