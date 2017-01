Συγκεκριμένα, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ τελείωσε το ματς έχοντας 13 πόντους με 1/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Το Αϊόβα Στέιτ έφτασε στο 13-6 και προσπαθεί να ανέβει πιο ψηλά στην Big-12

Here are final highlights of Iowa State's 70-65 win over Kansas State, courtesy of ESPNU pic.twitter.com/eaE2SquNLa

— Cyclone Basketball (@CycloneMBB) 25 Ιανουαρίου 2017