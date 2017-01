Έπειτα από ένα νωχελικό πρώτο ημίχρονο, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μπήκαν... αγριεμένοι στο παρκέ για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Οι γηπεδούχοι δέχτηκαν 42 πόντους μόνο στην τρίτη περίοδο, τη στιγμή που είχαν δεχτεί 50 πόντους στις δύο πρώτες περιόδους κι είδαν τους αντιπάλους τους ν' απομακρύνονται.

Ο Στεφ Κάρι (27π.) πέτυχε 7 τρίποντα και πέρασε τον Πέτζα Στογιάκοβιτς στη λίστα με τα περισσότερα εύστοχα στη λίγκα. Ο Κλέι Τόμπσον (21π.) βρήκε στόχο επίσης σε 7 κι οι Ουόριορς με 19 τρίποντα έκαναν season-high στο ΝΒΑ!

Με αυτή τη νίκη οι Ουόριορς συνεχίζουν πρώτοι με ρεκόρ 38-6, ενώ οι Μάτζικ έμειναν στο 18-28.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-28, 50-50, 74-94, 98-118

Steph passes Peja for 13th on the all-time 3-pointers list with this shot!#DubNation pic.twitter.com/9eSHiB0Z7L

— NBA (@NBA) January 22, 2017