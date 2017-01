Ο Γκασόλ... ένιωσε Mάικλ Τζόρνταν στο Space Jam (pic)

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/1) οι Γκρίζλις νίκησαν τους Κινγκς κι ο Μαρκ Γκασόλ δεν κρατάει τόσο τους 28 πόντους που σκόραρε... όσο την φωτογραφία από κάρφωμα που πέτυχε! Ο λόγος; Γύρισε τον χρόνο πίσω στο 1996 και παρομοίασε την φάση με το κάρφωμα του Μάικλ Τζόρνταν στην ταινία Space Jam.

Ο ίδιος δημοσίευσε τις δύο φωτογραφίες και σκόρπισε το γέλιο στα social media με τη λεζάντα του:

«Πως νιώθεις... πως είναι η πραγματικότητα #πιστεύω ότι μπορώ να πετάξω #όχι ακριβώς #βαρύτητα».

What it felt like, and what it looked like...#ibeliveicanfly #notreally #gravity pic.twitter.com/nkdWl8yx79

— Marc Gasol (@MarcGasol) January 21, 2017