Σε λίγα χρόνια πρωτάθλημα και MVP!

Τα τελευταία 3,5 χρόνια, έχουν ειπωθεί και γραφτεί τόσα και τόσα πράγματα για το «ελληνικό θεριό» του ΝΒΑ, που εδώ και λίγο καιρό, έχουν αρχίσει και ακούγονται φωνές του τύπου «φτάνει πια με τον Αντετοκούνμπο, έχει κουράσει πολύ αυτό το... παραμυθάκι κλπ»! Στην Ελλάδα του 2017, δηλαδή, έχουμε τόσα πολλά πράγματα να καμαρώνουμε, να καυχιόμαστε και να φουσκώνουμε από περηφάνια, που προλάβαμε να «χορτάσουμε» από τη λάμψη ενός παιδιού-όνειρο, που με το ταλέντο του και τη σκληρή δουλειά του, φέρνει κάθε μέρα στα χείλη των Αμερικανών σχολιαστών και των φιλάθλων τη λέξη «Greek Freak» και αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο πρεσβευτή του ελληνικού αθλητισμού στο εξωτερικό;

Ανεξάρτητα με την προέλευσή του από μία πάμφτωχη οικογένεια και τα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, πότε έχει ξαναγίνει Έλληνας παίκτης, γηγενής, προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας ενός αθηναϊκού συλλόγου (Φιλαθλητικός) να έχει κάνει τόσο αλματώδη πρόοδο και μέσα σε χρόνο ρεκόρ να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στον «μαγικό κόσμο» του αθλήματος; Την ίδια ώρα, κάποιοι από μας τους... υπεράνω, τους... «περπατημένους» σε τέτοια λαμπερά μονοπάτια, προλάβαμε να βαρεθούμε την «Antetokoumpomania» και έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε «παιδιά, basta!»... Τόσα χρόνια θαυμάζαμε και ζηλεύαμε (με την καλή έννοια) τους Ισπανούς, τους Σέρβους και τους Τούρκους για τους παίκτες που είχαν στο ΝΒΑ και τώρα που έχουμε εμείς έναν σπάνιο «δικό μας», έχουμε αρχίσει και τον απομυθοποιούμε; Ώπα παλικάρια πάρτε το αλλιώς και συνεχίζουμε...

Τώρα λοιπόν, που τα νέα είναι ακόμη «ζεστά» και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι και επίσημα πλέον βασικός, στο πρώτο All-Star Game Έλληνα παίκτη, αυτές οι γραμμές που διαβάζετε, εκτός ότι αφορούν μόνο σε εκείνους (ευτυχώς είναι οι περισσότεροι) που πραγματικά χαίρονται και απολαμβάνουν με την ψυχή τους το απίστευτο ταξίδι του Γιάννη, έχουν σκοπό να σας μεταφέρουν τις εμπειρίες που αποκόμισα μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες επί αμερικανικού εδάφους.

Μπορεί το πρόσφατο ντοκιμαντέρ (#34: The Doc) που ετοιμάσαμε για λογαριασμό του gazzetta.gr, να «αποτυπώνει» σε ένα μεγάλο βαθμό την εκτόξευση του Έλληνα άσου στον άλλο πλανήτη του μπάσκετ, ωστόσο, τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τις παραστάσεις που βιώσαμε και τις προσλαμβάνουσες που εισπράξαμε, γύρω από το φαινόμενο «Αντετοκούνμπο» και την φρενίτιδα που επικρατεί στο ΝΒΑ για χάρη του, στην διάρκεια του ταξιδιού σε Σικάγο, Μιλγουόκι, Νέα Υόρκη και Κονέκτικατ.

Κατ' αρχήν από τις αρχές Δεκεμβρίου, όλοι οι άνθρωποι (παίκτες, παράγοντες, δημοσιογράφοι) που κινούνται και εργάζονται γύρω από την βιομηχανία του ΝΒΑ, ήξεραν ότι ο Γιάννης θα έπαιζε σίγουρα στο εφετινό All-Star Game. Οι άνθρωποι των Μπακς είχαν κάνει καλού-κακού τις κρατήσεις τους στη Νέα Ορλεάνη, οι λιγοστοί εκπρόσωποι του Τύπου που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας επίσης, ενώ ακόμη και τα μεγαλοστελέχη των κορυφαίων τηλεοπτικών σταθμών, μιλούσαν με σιγουριά για την παρουσία του, κάνοντας συνεχώς λόγο για έναν εκκολαπτόμενο αστέρα («star on the making)...

O Γιάννης απλά βάλθηκε να... σπάσει ένα ακόμη κοντέρ! Όπως κάνει άλλωστε συνεχώς από τότε που... ξεπετάχθηκε στον κόσμο του μπάσκετ... Σταθερά πρώτος σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες (σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα, κοψίματα και ποσοστό στα σουτ) των «ελαφιών» από την αρχή της χρονιάς και μέσα στην πρώτη εικοσάδα αυτών, σε όλο το πρωτάθλημα, αναδείχτηκε για πρώτη φορά παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή και χάρη στον απίστευτα εντυπωσιακό τρόπο παιχνιδιού του, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς παίκτες όλου του ΝΒΑ.

Η αποδοχή του έχει φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο, που τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σοκάρουν! Δώστε λίγο βάση... Ο 22χρονος Έλληνας άσος των Μιλγουόκι Μπακς, ήταν 2ος σε ψήφους (μόλις 3 πίσω από τον ΛεΜπρόν) στην Ανατολή και 3ος (μόλις έναν πίσω από τον Ντουράντ) σε όλο το ΝΒΑ στο poll των διαπιστευμένων δημοσιογράφων! Αναδείχτηκε 2ος (36 ψήφους πίσω από τον «Βασιλιά») στην περιφέρειά του και πάλι 3ος (8 ψήψους πίσω από τον KD) σε όλο το ΝΒΑ στην ψηφοφορία των συναδέλφων του παικτών και συνολικά 3ος στην Ανατολή και 6ος σε όλο το ΝΒΑ, στις προτιμήσεις των φιλάθλων.

Όταν πριν από ενάμιση μήνα, ο Μάνου Τζινόμπιλι («θα είναι για τουλάχιστον μία δεκαετία All-Star!») και ο Τζέϊσον Τέρι («για μένα είναι κάτι που ανάμεσα στον ΛεΜπρόν και τον Πίπεν!») έριχναν τις πρώτες «βόμβες» ταρακουνηθήκαμε, αλλά χρειάστηκαν να περάσουν λίγες μέρες για να αντιληφθούμε τι άλλα έχουμε να ζήσουμε με τον Γιάννη. Ακολούθησε η δήλωση του Τζέϊσον Κιντ, σχετικά με ένα ξεχωριστό μοντέλο παίκτη, που φέρνει λίγο σε Τζόρνταν, ΛεΜπρόν, Κόμπι και Νοβίτσκι και η εξομολόγηση του προπονητή των Μπακς στο gTV για τα πρωταθλήματα που θα φέρει στο Μιλγουόκι.

Επομένως, μην κουράζεστε και μη βαριέστε ακόμη... Όπως εκμυστηρεύτηκε ένας general manager, μιλώντας off the record σε ένα διακεκριμένο δημοσιογράφο, «αυτό το παιδί, είναι μία ευλογία που ήρθε από το πουθενά στο ΝΒΑ και διαθέτει το εκτόπισμα που απαιτείται για να το απογειώσει!». Πείτε με υπερβολικό, «βαφτίστε» με γραφικό, ρομαντικό κι αιθεροβάμων, υποκειμενικό κι εκτός τόπου και χρόνου! Κανένα πρόβλημα, δικαίωμά σας! Αλλά σας παρακαλώ, μη βαρεθείτε όταν, σε λίγα χρόνια, θα δείτε τον Αντετοκούνμπο να κρατάει στα χέρια του πρωτάθλημα και MVP!