Τα καινούρια «Air Jordan» του Ομπάμα (vids)

Η θητεία του Μπαράκ Ομπάμα οδεύει προς το τέλος της και πλέον θα έχει αρκετό χρόνο για να παίζει μπάσκετ. Μόνο, που χάρις στον Ντέξτερ Φάουλερ θα φοράει τα πιο απίστευτα παπούτσια. Σχεδιασμένα μόνο γι' αυτόν.

Ο αθλητής του μπέιζμπολ έκανε δώρο στον Μπαράκ Ομπάμα ένα ζευγάρι «Air Jordans». Τα παπούτσια έχουν το μονόγραμμα του Προέδρου, την υπογραφή του στο πλάι, ενώ διαθέτουν κλειδαριά για τα κορδόνια.

at the custom @Jumpman23's made specially for @POTUS. pic.twitter.com/qjfUQXFR1P

— The Players' Tribune (@PlayersTribune) January 17, 2017