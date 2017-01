Ξέσπασε... πόλεμος μεταξύ Τόμας και Σρόντερ! (vids)

Μετά το τέλος του αγώνα της Παρασκευής, ο Σρόντερ κατηγόρησε τον Τόμας ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα το trash talking που του έκανε, άρχισε να μιλάει άσχημα για τη μητέρα του και την οικογένειά του!

Ομως, ο γκαρντ των Σέλτικς αρνήθηκε κατηγορηματικά τα πάντα έχοντας και την απάντηση... έτοιμη: «Δεν ασχολούμαι με παίκτες που δεν βρίσκονται καν στο επίπεδο που προσπαθώ να φτάσω...»

