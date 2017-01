Πριχιόνι: «Σταμάτησα, γιατί δεν είχα πια τη "δίψα"» (pics)

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση πως ο Πάμπλο Πριχιόνι αποσύρεται από την ενεργό δράση, καθώς το ανακοίνωσε ο ίδιος αιφνιδίως μέσω επιστολής.

Ο πρώην πια γκαρντ παραχώρησε Συνέντευξη Τύπου, μέσω της οποίας ευχαρίστησε την Μπασκόνια κι εξήγησε τους λόγους που πήρε αυτή την απόφαση.

«Είναι χαρά και τιμή μου το γεγονός πως έλαβα τόσα μηνύματα αγάπης από πρώην συμπαίκτες, αντιπάλους, προπονητές, ομάδες και φιλάθλους τις τελευταίες ώρες, από τη στιγμή που ανακοίνωσα πως αποσύρομαι από τη δράση", είπε αρχικά πριν εξηγήσει πως "η απόφαση που πήρα είναι οριστική και δεν πρόκειται να αλλάξει. Την πήρα πριν από μερικές εβδομάδες, παρότι προσπάθησα να μείνω στη δράση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είδα ότι δεν είχα τη "δίψα" να είμαι στο υψηλότερο επίπεδο, να κάνω αυτά που απαιτούνται για να βρίσκομαι εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 39χρονος.

Όσον αφορά τα χρόνια που αγωνίστηκε στην ομάδα της Βιτόρια, είπε: «Είμαι ευγνώμων για όσα μου προσέφερε αυτή η ομάδα, κι ειδικά ο πρόεδρό της, κ. Χοσεάν Κερεχέτα. Μου έδωσε τη δυνατότητα να φορέσω τη φανέλα της Μπασκόνια. Με εξαίρεση αυτή της Αργεντινής, δεν υπάρχει άλλη φανέλα που με έκανε να νιώθω τόσο καλά. Θα είμαι ευγνώμων για πάντα στη Βιτόρια, την ομάδα, τους φιλάθλους και τους ανθρώπους που δούλεψαν όλα αυτά τα χρόνια στην Μπασκόνια, μαζί μου. Μου συμπεριφέρθηκαν σαν να είμαι μέλος της οικογένειάς τους».

Σε ερώτηση για το ποια άτομα ήξεραν ήδη την απόφασή του, δήλωσε: «Μίλησα με πολύ λίγους φίλους μου, γιατί δεν ήθελα να βάλω τον κόσμο στη διαδικασία να προσπαθήσει να με πείσει για κάτι άλλο. Είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθούσαν να με κρατήσουν στο γήπεδο για λίγο ακόμη, κάτι που δεν ήθελα να συμβεί. Προτίμησα να το σταματήσω με τον δικό μου τρόπο».

Ο πρόεδρος της Μπασκόνια, Χοσεάν Κερεχέτα συμπλήρωσε: «Όταν μίλησα μαζί του, πίστεψα ότι τον έπεισα να κλείσει την καριέρα του εδώ, να παίξει μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν το κατάφερα όμως. Κάποιες φορές βλέπεις ότι ο παίκτης έχει πάρει μια απόφαση, η οποία ακόμη κι αν δεν σου αρέσει, οφείλεις να τη σεβαστείς. Είμαι πρόεδρος στην ομάδα περίπου τρεις δεκαετίες, την είδα να μεγαλώνει και μέσα από αυτή να ωριμάζουν και να εξελίσσονται παίκτες, όπως ο Πάμπλο (Πριτζιόνι), ο Λουίς (Σκόλα) και ο Αντρές (Νοτσιόνι). Ήταν σπουδαία, εμφύσησαν τον χαρακτήρα τους στην ομάδα και αποδείχθηκαν πιστοί σε αυτή. Είναι παράδειγμα για αυτούς που θα έρθουν στο μέλλον. Θέλω να τους ευχαριστήσω που ήταν πάντοτε ειλικρινείς με τον σύλλογο. Αυτό θα είναι για πάντα το σπίτι τους, είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα βρούμε τρόπο να έχουμε τον Πάμπλο κοντά μας, από διαφορετικό πόστο».

From now on I’ll be one more baskonista and @vitoriagasteiz citizen. See you soon, Pablo! #GoazenBaskonia pic.twitter.com/ZLAJ8xZpFe

— Saski Baskonia (@Baskonia) 10 Ιανουαρίου 2017