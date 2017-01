Στην Μπάγερν ο Πετσάρκι! (vid & pic)

Ο 17άχρονος Μάρκο Πετσάρκι αποχώρησε από τη Μέγκα Λεκς και πλέον θα αγωνίζεται στην Μπάγερν Μονάχου. Είναι ο γιος του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, του Άρη και του Πανιωνίου, Μίροσλαβ Πετσάρσκι, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και κορυφαίος ριμπάουντερ στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ Παίδων, με 26.6 πόντους και 15.9 ριμπάουντ μ.ό.!

Marko Pecarski, one of the most talented Serbian players, born 2000, moved from Mega Leks to German club, FC Bayern Munich!

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 10 Ιανουαρίου 2017