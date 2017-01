Ούκιτς: «Χρειάζεται μεγάλη συγκέντρωση» (vid)

«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, τους ξέρουμε από τον πρώτο γύρο. Είναι αρκετά επιθετική ομάδα κι έχει καλό ροτέισιον. Προσπαθούν να κάνουν δύσκολα τα πράγματα στο παιχνίδι και έχουν πετύχει πολλές νίκες. Είναι μπροστά από εμάς στη βαθμολογία και πρέπει να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι αν θέλουμε να τους κερδίσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, γιατί χάσουμε για λίγο τη συγκέντρωσή μας θα μας τιμωρήσουν. Έτσι, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και να επιστρέφουμε στην άμυνα γρήγορα και να παίξουμε κι εμείς με πολύ ενέργεια», ανέφερε στην κάμερα του Champions League ο Κροάτης άσος της ΑΕΚ.

