Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίζεται στην Τουρκία με τη φανέλα της Τράμπζονσπορ και σύμφωνα με το Sportando ο Τζούλιαν Ράιτ είναι ένας από τους παίκτες που εξετάζουν σοβαρά στη Βαρκελώνη.

Απ' ότι φαίνεται μέσα στις επόμενες μέρες αναμένονται και οι εξελίξεις.

Barcelona is looking for a big man and is showing interest in Julian Wright of Trabzonspor, per source

— Sportando (@Sportando) 10 Ιανουαρίου 2017