Επική ανατροπή στο κολεγιακό πρωτάθλημα! (vid)

Μάλιστα εντυπωσίασε και τον... Νίκο Ζήση, μέλος των μεγάλων ανατροπών της Εθνικής, ο οποίος έκανε retweet τα όσα διαδραματίστηκαν στο ματς Νιου Μέξικο-Νεβάδα!

Το Νιου Μέξικο είχε προβάδισμα με 90-76 στο 1:10' πριν από το τέλος του αγώνα, αλλά το Νεβάδα κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση (94-94) και να πάρει και τη νίκη με 105-104 στην εκπνοή του έξτρα πενταλέπτου!!

Δείτε τι έγινε!

Nevada trailed New Mexico 90-76 with just over a minute left last night. What happened next was one of the most insane comebacks you'll see. pic.twitter.com/PEqe0wmbqK

— March Madness 2017 (@Madness2017) 8 Ιανουαρίου 2017