Βέβαια τα πάντα ξεκίνησαν από την υπερπροσπάθεια του Τζορτζ Χιλ, ο οποίος αν και έχασε τον βηματισμό του κατάφερε να «βγάλει» εξαιρετική ασίστ στον Γάλλο σέντερ, ο οποίος σηκώθηκε μπροστά από τον Τζαχλίλ Όκαφορ και... κάρφωσε μέσα στη μούρη του.

Δείτε και εσείς!

At half, the @utahjazz lead the @Suns, 55-51. Booker leads all scorers with 18p. Rudy puts in 12p/5r. pic.twitter.com/obJbdWy9lK

— NBA (@NBA) 1 Ιανουαρίου 2017