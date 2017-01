Έγραψε ιστορία ο... μυθικός Χάρντεν! (pic & vid)

Καλύτερή... υποδοχή στο νέο έτος δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του ΝΒΑ!

Συγκεκριμένα έγινε ο πρώτος παίκτης που τελείωσε ένα ματς έχοντας τουλάχιστον 50 πόντους, 15 ριμπάουντ και 15 ασίστ!

Απέναντι στους Νικς μέτρησε 53 πόντους (5/10 δίποντα, 9/16 τρίποντα, 16/18 βολές), 16 ριμπάουντ και 17 τελικές πάσες, στην καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του.

Με τους 53 πόντους σημείωσε και προσωπικό ρεκόρ σκοραρίσματος, ενώ ισοφάρισε και τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν όσον αφορά τους πόντους σε συνδυασμό με triple double.

James Harden scores a career-high 53 points and adds 17 assists and 16 rebounds for the first 50-15-15 triple-double in NBA history. pic.twitter.com/LshbdL9irL — The Vertical (@TheVertical) 1 Ιανουαρίου 2017