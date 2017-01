Με τον Χάρντεν να κάνει μυθικά πράγματα, οι Ρόκετς, επικράτησαν των Νικς με 129-122. Ο «μούσιας» τελείωσε το ματς με 53 πόντους, 16 ριμπάουντ και 17 ασίστ σε 42 λεπτά παιχνιδιού

Ετσι, η ομάδα του Χιούστον ανέβηκε στο 26-9, ενώ η παρέα του Καρμέλο έπεσε στο 16-17.

Το ματς ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα με 27-32, αλλά στο δεύτερο 10λεπτο με επί μέρους 42-23 έβαλαν τις βάσεις για ακόμη μια νίκη.

Για την ομάδα της Νέας Υόρκης, ο Τζένινγκς σημείωσε 32 πόντους κι οι Ρόουζ - Νοά 21 και 15 αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-32,42-23,30-37,30-30

And that's how you end ! #Rockets50@JHarden13 53pts, 17ast, 16reb (1st player in NBA history with 50-15-15) #NBAVote pic.twitter.com/CEqymKmgqR

— Houston Rockets (@HoustonRockets) January 1, 2017