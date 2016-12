Ξανά «Αθλητής της Χρονιάς» ο ΛεΜπρόν! (pics)

Μετά το «SI» που ανέδειξε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς «Αθλητή της Χρονιάς», ο «Βασιλιάς» τιμήθηκε με την ίδια διάκριση και από την «Associated Press»!

Ο «King James» μάζεψε 24 ψήφους, από τους 59 ψηφοφόρους, αφήνοντας πίσω του μεγάλους Ολυμπιονίκες, και συγκεκριμένα τους πιο γρήγορους ανθρώπους σε νερό και στεριά, Μάικλ Φελπς (16) και Γιουσεϊν Μπολτ (9), ενώ ο Στεφ Κάρι τερμάτισε στην τέταρτη θέση.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο ΛεΜπρόν λαμβάνει αυτή την τιμητική διάκριση «AP», μετά το 2013. Επίσης, έγινε ο δεύτερος ΝΒΑερ που παίρνει αυτό το βραβείο δύο φορές, μετά τον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος το κατέκτησε τρεις συνεχόμενες χρονιές (1991-94).

Το αντίστοιχο βραβείο στις γυναίκες, δηλαδή «Αθλήτρια της Χρονιάς» πήρε η αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, Σιμόν Μπάιλς.

Congratulations to @KingJames - the 2016 @AP_Sports Male Athlete of the Year! #NBAVote pic.twitter.com/DgCdoPMaSp

To win AP male athlete of year, @KingJames took 24 of 59 first-place votes. Michael Phelps got 16, Usain Bolt 9. https://t.co/HVyiCZSfua pic.twitter.com/oBxbRFaeZl

— AP Sports (@AP_Sports) 27 Δεκεμβρίου 2016