Αν ο 9χρονος Κιγιάν Καρμέλο Άντονι έχει πάρει και λίγο από το ταλέντο του μπαμπά του, τότε σίγουρα το μέλλον είναι δικό του.

Δείτε το βίντεο που του μαθαίνει το jab step, μια κίνηση η οποία αποτελεί σήμα... κατατεθέν του!

.@carmeloanthony teaches his son the art of the jab step. #ThisIsWhyWePlay #Knicks pic.twitter.com/pW2XsX5d3j

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 22 Δεκεμβρίου 2016