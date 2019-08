Συνελήφθη με ναρκωτικά ο Τόμας! (pic)

Όπως αναφέρει ο Emiliano Carchia του Sportando, ο Τόμας συνελήφθη κι εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας εγγύηση 32 χιλιάδων δολαρίων.

Η αστυνομία σταμάτησε τον φόργουορντ της Παρτίζαν για έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του 3.5 γραμμάρια μαριχουάνας, χάπια τύπου Ecstasy και λάδι κάνναβης!

Partizan Belgrade forward Rashawn Thomas has been arrested & released from Cooke County Jail after posting $32k bail.

The police officer that stopped the player’s car located two vials of Butane Hash Oil (BHO), several Ecstasy pills and 3.5 grams of marijuana into Thomas’ vehicle

