Το πρόγραμμα της Α1 γυναικών, χωρίς ντέρμπι η πρεμιέρα

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η αγωνιστική: 27/10/18
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.
Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ
Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ-Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-Α.Σ. ΠΑΟΚ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
2η αγωνιστική: 04/11/18
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Α.Σ. ΠΑΟΚ-Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ
Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.-Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
3η αγωνιστική: 11/11/18
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-Α.Σ. ΠΑΟΚ
Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ-Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.-Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ
4η αγωνιστική: 25/11/18
Α.Σ. ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ-Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ
5η αγωνιστική: 02/12/18
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ-Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.-Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ-Α.Σ. ΠΑΟΚ
6η αγωνιστική: 09/12/18
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.
Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ
Α.Σ. ΠΑΟΚ-Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7η αγωνιστική: 16/12/18
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.-Α.Σ. ΠΑΟΚ
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
8η αγωνιστική: 05/01/19
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ-ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ-Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-Α.Σ. ΠΑΟΚ
9η αγωνιστική: 13/01/19
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.-Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α.Σ. ΠΑΟΚ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
10η αγωνιστική: 20/01/19
Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-Α.Σ. ΠΑΟΚ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ-Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
11η αγωνιστική: 27/01/19
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ-Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
Α.Σ. ΠΑΟΚ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
12η αγωνιστική: 03/02/19
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ-Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ
Α.Σ. ΠΑΟΚ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ-Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
13η αγωνιστική: 10/02/19
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ
Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ-Α.Σ. ΠΑΟΚ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.
14η αγωνιστική-17/02/19
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
Α.Σ. ΠΑΟΚ-Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ-ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.
15η αγωνιστική: 24/02/19
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-Α.Σ. ΠΑΟΚ
Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΣ-Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ-Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16η αγωνιστική: 03/03/19
Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ-Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΣ
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.
Α.Σ. ΠΑΟΚ-Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ
17η αγωνιστική: 09/03/19
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ-Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Α.Σ. ΠΑΟΚ
18η αγωνιστική: 17/03/19
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ
Α.Σ. ΠΑΟΚ-ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ-Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ
Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19η αγωνιστική: 31/03/19
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.-Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ-Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
Α.Σ. ΠΑΟΚ-Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
20ή αγωνιστική: 07/04/19
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ-Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΣ
Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ-Α.Σ. ΠΑΟΚ
21η αγωνιστική: 14/04/19
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.-Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΣ
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Α.Σ. ΠΑΟΚ-Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
22η αγωνιστική: 17/04/18
Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ-ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ.
Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ-Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-Α.Σ. ΠΑΟΚ
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ