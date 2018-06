Συμφωνία Ολυμπιακού με Σταμολάμπρου

Επιστροφή στην Ελλάδα για την Άννα Νίκη Σταμολάμπρου!

Η 22χρονη γκαρντ θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα την επόμενη σεζόν, αφού ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Η διεθνής παίκτρια αγωνίστηκε φέτος στην ελβετική Helios VS Basket (πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο) και στην συνέχεια στην ισπανική Campus Promete, μετά την κολλεγιακή της θητεία στο Robert Morris (πρωταθλήτρια 2014, 2016, 2017, 2017 NEC Player of the Year).

Με την Εθνική Ελλάδος τερμάτισε στην 4η θέση στο Eurobasket Γυναικών που έγινε στην Τσεχία το προηγούμενο καλοκαίρι.