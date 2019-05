Από τη δράση αυτή θα ωφεληθούν 4.850 γυναίκες - ποδοσφαιριστές με και χωρίς νοητική αναπηρία, από 20 κράτη – μέλη της Ε.Ε. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα έχουν ευκαιρίες συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις - εκπαιδεύσεις, στο άθλημα του ποδοσφαίρου με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ικανότητες των κοριτσιών και των νέων γυναικών με νοητική αναπηρία στον αθλητισμό.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος τα Special Olympic Hellas θα διοργανώσουν αθλητικές εκδηλώσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συμμετάσχουν:

• 150 Αθλήτριες Ποδοσφαίρου των Special Olympics

• 30 Προπονητές με Ειδικότητα Ποδοσφαίρου και Ειδικής Αγωγής

• 50 Αθλήτριες Unified Partners

• 50 Εθελοντές

Κατόπιν των ανωτέρω θα διεξαχθούν :

Στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019, Αθλητική Εκδήλωση Ποδοσφαίρου που θα περιλαμβάνει ασκήσεις επίδειξης και αγώνες Unified 7x7 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γυμναστήριου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από ώρα 09:30 έως 13:30 καθώς και Σεμινάριο Ποδοσφαίρου Special Olympics με τίτλο «Γυναίκες & Ποδόσφαιρο στα Special Olympics» στην αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου και από ώρα 17:00 έως 20:00

Στην Αθήνα, θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019, Αθλητική Εκδήλωση Ποδοσφαίρου που θα περιλαμβάνει ασκήσεις επίδειξης και Αγώνες Unified 7x7 στο γήπεδο Ποδοσφαίρου των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Πάρκο Γουδή και από ώρα 10:00 έως 13:00 με τη συνεργασία των αθλητικών συλλόγων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, ΑΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Δήλωση Προέδρου Special Olympics Hellas, Πρέσβυ ε.τ. Διονυσίου Κοδέλλα: « Τα Special Olympics Europe Eurasia και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Special Olympics πρωτοστατούν στον αγώνα για την ισότητα στον Αθλητισμό. Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ''Getting Every Girl on the Football Pitch'' στοχεύουμε στην ευρύτερη ανάπτυξη και την προώθηση του Γυναικείου Ποδοσφαίρου. Στόχος μας είναι να καταρρίψουμε στερεότυπα που δεν έχουν θέση στο χώρο του αθλητισμού. Τα πολλαπλά εκπαιδευτικά και αθλητικά προγράμματά μας έχουν ως κύριο άξονα την προάσπιση του δικαιώματος των ατόμων με νοητική αναπηρία να συμμετάσχουν, να αγωνίζονται, να σπουδάζουν, να εργάζονται στο χώρο που επιθυμούν χωρίς προκαταλήψεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην δημιουργία μιας καλλίτερης και αλληλέγγυης κοινωνίας που στόχο έχει να εντάσσει και όχι να αποκλείει.»