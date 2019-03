MVP στην Αδριατική Λίγκα ο Μπιτάτζε (pic)

Φέτος ο Γκόγκα έχει 16,3 πόντους, 6,4 ριμπάουντ, 2 τάπες και 0,9 ασίστ, ενώ βρίσκεται στους 20 βαθμούς μέσο όρο στην αξιολόγηση

Goga Bitadze of @KKBuducnostVOLI is the MVP of 2018/19 #ABALiga Regular Season! Congratulations!

More at: https://t.co/EA40cVpqYN pic.twitter.com/BZf8MUCUZM

— ABA Liga (@ABA_League) 21 Μαρτίου 2019