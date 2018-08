Ο γιος του θρυλικού σέντερ του Ολυμπιακού, Ντράγκαν Τάρλατς είναι ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα του σερβικού μπάσκετ.

Ο Λούκα Τάρλατς γεννημένος το 2002 θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτιζάν συμμετέχοντας και σε αρκετές υποχρεώσεις της ανδρικής ομάδας.

Luka Tarlac (2002 -SF - 199cm) member of Serbia U16 NT and one of the best prospects in 2002 generation is coming to @PartizanBC . He played for KK Sava. pic.twitter.com/hBRf7YFpEH

