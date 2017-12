Ούκιτς at the buzzer και νίκη η Τσεντεβίτα (vid)

Η Ζαντάρ ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει τη νίκη στην έδρα της Τσεντεβ;iτα, αλλά ο Κροάτης γκαρντ είχε διαφορετική άποψη.

Ο Ρόκο Λένι Ούκιτς πέρασε όλη την αντίπαλη άμυνα σχεδόν, δε σταμάτησε πουθενά κι ευστόχησε σε νεκρό χρόνο για να διαμορφώσει το τελικό 102-101.

Παρακολουθείστε το νικητήριο καλάθι του Ούκιτς:

This is how @KKCedevita have defeated @kkzadar in one of the most incredible games of this season...@RokoLeni10 for the WIN! #ABALiga #CEDZAD pic.twitter.com/WRCbgOR9tH

— ABA Liga (@ABA_League) 23 Δεκεμβρίου 2017