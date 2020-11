Nέα Renault Kangoo και Express: Δύο βαν που φέρνουν την επανάσταση

Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της, η Renault αποκαλύπτει τα All-new Kangoo και All-new Express, τα οποία είναι αμφότερα διαθέσιμα τόσο σε έκδοση ελαφρού επαγγελματικού (LCV), όσο και επιβατικού. Αυτή η πλήρης γκάμα 4 μοντέλων, θα παρουσιαστεί επίσημα και θα αρχίσει να διατίθεται από την άνοιξη του 2021.

Το All-new Kangoo Van, το καινοτόμο van με την αθλητική και δυναμική σχεδίαση, στοχεύει, κυρίως, στην κάλυψη των αναγκών που έχουν οι στόλοι οχημάτων, οι τεχνίτες και οι έμποροι, που όλοι τους αναζητούν ένα επαγγελματικό όχημα προσαρμοσμένο απόλυτα στις ανάγκες τους, το οποίο να είναι και εξοπλισμένο με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Εφοδιασμένο με τα καινοτόμα συστήματα Easy Sile Access και Easy Inside Rack, το All-new Kangoo Van φέρνει την επανάσταση στα θέματα της φόρτωσης και της πρόσβασης.

Easy Side Access: Ένα σύστημα ιδιαίτερα πρακτικό για τα κέντρα των πόλεων, αυτή η καινοτόμος εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να έχει εύκολη πρόσβαση στο φορτίο του, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που θέτουν οι συνθήκες στάθμευσης. Καταργώντας την κεντρική κολόνα, το All-new Kangoo Van προσφέρει την πιο ευρεία και άνετη πλευρική πρόσβαση στην αγορά, με άνοιγμα 1,416 μ. (δηλαδή άνοιγμα διπλάσιο από το παλιό μοντέλο).

Easy Inside Rack: Αυτό το επεκτεινόμενο εσωτερικό ράφι, αποτελεί ακόμα μία καινοτόμο εφαρμογή που επιτρέπει την τοποθέτηση και μεταφορά, σε ψηλό επίπεδο, μακριών και ογκωδών αντικειμένων, απελευθερώνοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, χώρο στο πάτωμα του αυτοκινήτου.

Το All-new Kangoo Van ξεχωρίζει για τη μυώδη εξωτερική του σχεδίαση. Το εμπρός μέρος είναι πλήρως ανασχεδιασμένο, με μια χρωμιωμένη γραμμή μεταξύ της γρίλιας της μάσκας και του εμπρόσθιου προφυλακτήρα. Με ανάγλυφο προφίλ και τονισμένους ώμους, το All-new Kangoo Van μοιάζει εμφανώς αναβαθμισμένο, χάρη στο εκλεπτυσμένο φινίρισμά του και τα χρωμιωμένα διακοσμητικά. Το ολοκαίνουριο εσωτερικό του, προσφέρει ένα οριζόντια διατεταγμένο ταμπλό, με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους. Παράλληλα, τα νέα, πλήρως ανασχεδιασμένα, καθίσματα προσφέρουν περισσότερη άνεση, ενώ είναι και πιο ανθεκτικά.

Το All-new Kangoo Van είναι εφοδιασμένο με το σύστημα πολυμέσων Renault EASY LINK, καθώς και με νέα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, τα οποία περιλαμβάνουν και τον ψηφιακό εσωτερικό καθρέπτη, Permanent Rear View. Το νέο αυτό σύστημα προσφέρει εξαιρετική οπίσθια ορατότητα, η οποία αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρηστική στα ογκώδη οχήματα. Άλλα νέα στοιχεία περιλαμβάνουν τα συστήματα Trailer Swing Assist, Brake Stability Control και AEBS Advanced Emergency Braking.

Παράλληλα, το All-new Kangoo Van προσφέρει ασυναγώνιστη ποικιλία σε μεγέθη αμαξώματος και κινητήρων. Θα είναι διαθέσιμο σε δύο μήκη, ενώ θα προσφέρεται τόσο με χειροκίνητο, όσο και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, σε εκδόσεις βενζίνης, πετρελαίου και ηλεκτρικές. Ο ωφέλιμος όγκος του κυμαίνεται μεταξύ 3,3-3,9 m3 στη βασική έκδοση, και μεταξύ 4,2-4,9 m3 στην επιμηκυμένη έκδοσή του.

Το All-new Kangoo, το κομψό και ευρύχωρο μοντέλο τύπου Combi, με 5 θέσεις κανονικού μεγέθους, καλύπτει, απόλυτα, τις ανάγκες των δυναμικών οικογενειών, έχοντας ανασχεδιασμένη εμφάνιση και προσφέροντας περισσότερη άνεση, αλλά και εξοπλισμό που περιλαμβάνει σύγχρονα βοηθήματα υποβοήθησης της οδήγησης. Παράλληλα, διατηρεί όλα τα «έξυπνα» χαρακτηριστικά του, τα οποία, μάλιστα, είναι και ιδιαίτερα δημοφιλή στους επαγγελματίες που το εμπιστεύονται.

Nέο Renault Express Van

Το All-new Express Van, το πρακτικό και αποδοτικό van, στοχεύει στους νέους επιχειρηματίες και τους μικρούς στόλους, δηλαδή σε όσους αναζητούν την ιδανική σχέση αξίας / τιμής, καλύπτοντας τις βασικές τους ανάγκες.

Το All-new Express Van ενσωματώνει όλους τους νέους, σχεδιαστικούς κώδικες της Renault, αναδύοντας στιβαρότητα και μοντέρνο χαρακτήρα. Εξοπλισμένο με ενισχυμένα καθίσματα, το νέο εσωτερικό του ξεχωρίζει για την ποιότητα και την άνεση που προσφέρει. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προσφορά αποθηκευτικών χώρων, αλλά και την προσεγμένη εργονομία. Μάλιστα, προσφέρει τους περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους της κατηγορίας στο εσωτερικό του (48 λίτρα), ενώ ο χώρος φόρτωσης κυμαίνεται μεταξύ 3,3-3,7 m3 .

Το All-new Express Van είναι εφοδιασμένο με το σύστημα πολυμέσων Renault EASY LINK, καθώς και με νέα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, όπως τα Rear-View Assist, Blind Spot Warning, Front & Rear Park Assist, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και το Wide View Mirror.

Το All-new Express, το πολυχρηστικό και οικονομικό όχημα τύπου Combi, προσφέρει 5 κανονικές θέσεις και ένα μεγάλο χώρο φόρτωσης. Στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρηματιών που το χρειάζονται για μεικτή χρήση (επαγγελματική και ιδιωτική), αλλά, επίσης, και στους τεχνίτες και τους εμπόρους.