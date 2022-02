Ο οδηγός της Red Bull Racing δεν θέλει να επαναληφθεί η μάχη που είχε με τον Λιούις Χάμιλτον και το 2022.

Το 2021 ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά για τον Μαξ Φερστάπεν, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών στη Formula 1. H μάχη που είχε ενάντια στον Λιούις Χάμιλτον ήταν έντονη, με τους δύο οδηγούς να ξεπερνούν τα δικά τους όρια, όπως και των μονοθεσίων τους. Τόσο ο οδηγός της Red Bull Racing, όσο και ο οδηγός της Mercedes, μας χάρισαν άπλετες στιγμές δράσης, με τον τίτλο να κρίνεται στον τελευταίο γύρο του πρωταθλήματος.

Όμως η κατάκτηση του τίτλου από τον Ολλανδό, επισκιάστηκε ως ένα σημείο από τον τρόπου που ολοκληρώθηκε η σεζόν. Οι αποφάσεις του διευθυντή αγώνων, Μάικλ Μάσι, προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια της Mercedes, ενώ η FIA ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τα όσα έγιναν στους τελευταίους γύρους του GP Άμπου Ντάμπι.

Με τη νέα σεζόν να πλησιάζει, ο Φερστάπεν έχει γεμίσει τις μπαταρίες του και είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Ωστόσο όπως δήλωσε στo Guardian, θέλει να εξελιχθεί διαφορετικά η σεζόν.

«Δεν γίνεται να υπάρχει το ίδιο δράμα κάθε χρόνο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν μου κάνει καλό, δεν είναι υγιεινό για εμένα και κανέναν στην ομάδα. Όμως αυτή η πίεση που είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχει φύγει πλέον. Έχω ήδη γίνει πρωταθλητής. Τα κατάφερα. Όταν λοιπόν από εδώ και πέρα βρεθώ σε μια δύσκολη κατάσταση ή έχω κακοτυχία, θα το αντιμετωπίσω πιο εύκολα από άλλες φορές», δήλωσε ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing.

Επιπλέον ο Φερστάπεν αναφέρθηκε στο αν θα καταφέρει να φτάσει τον αριθμό πρωταθλημάτων του Λιούις Χάμιλτον: «Δεν με πειράζει καθόλου αν δεν φτάσω ποτέ τα 7 ή τα 8 πρωταθλήματα. Χρειάζεσαι πολλή τύχη για να είσαι σε αυτή την κυρίαρχη θέση για τόσο πολύ καιρό. Θέλω να απολαύσω το χρόνο μου στη Formula 1. Θέλω ακόμα να συνεχίζω να κερδίζω».

Ο Μαξ Φερστάπεν καλείται να υπερασπιστεί το πρωτάθλημά του με τη νέα Red Bull RB18 που παρουσιάστηκε επίσημα από την ομάδα. Μαζί με τον Σέρτζιο Πέρεζ θέλουν να φέρουν το πρώτο double στην αυστριακή ομάδα από το 2013.

