WRC Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Στον Οζιέ οι πρώτες ειδικές της υβριδικής εποχής (vid)

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε το 2 στα 2 με το Yaris Rally1, ο Λεμπ τον ακολουθεί από κοντά!

Συναρπαστικό ήταν το ξεκίνημα του Ράλλυ Μόντε Κάρλο που σηματοδοτεί και το άνοιγμα της αυλαίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2022. Δύο ειδικές διαδρομές στις γαλλικές Άλπεις, δύο πρώτες παραστάσεις των αγωνιστικών νέας τεχνολογίας.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στα Toyota Yaris Rally1, Hyundai i20 N Rally1 και Ford Puma Rally1 και τα 11 πληρώματα που προσπάθησαν να τα δαμάσουν, σε μία πρώτη επίδειξη των δυνατοτήτων αυτών των νέων θηρίων. Και μετά τα πρώτα δύο τεστ, στα πρώτες θέσεις είναι δύο οδηγοί που κατέκτησαν τα 17 από τα 18 τελευταία παγκόσμια πρωταθλήματα.

Ο Σεμπαστιέν Οζιέ ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε, κερδίζοντας και τις δύο ειδικές διαδρομές της Πέμπτης. Με διαφορά 5.4 δευτερολέπτων στη μήκους 15.20 χιλιομέτρων Λουσεράμ/Λαντόσκ και μόλις 1.3 δευτερολέπτου στη μήκους 23.25 χιλιομέτρων Λα Μπολέν-Βεσουμπί/Μουλινέ. Χρόνοι που του δίνουν προβάδισμα 6.7 δευτερολέπτων ενόψει της πρώτης ημέρας πλήρους δράσης.

Αυτός που τον καταδιώκει ήταν ο άνθρωπος τον οποίο ο Οζιέ διαδέχθηκε στο θρόνο. Ο εννιά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιέν Λεμπ, που επιστρέφει στο WRC με την M-Sport Ford. Έστω και με περιορισμένο πρόγραμμα. Ο Αλσατός που μόλις ολοκλήρωσε δύο εβδομάδες δοκιμασίας στις ερήμους της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο του Ράλλυ Ντακάρ, εντυπωσίασε με τη ρυθμό του και σημείωσε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο – τόσο στην ΕΔ1 όσο και στην ΕΔ2.

Προφανώς ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ικανοποιημένος από το ξεκίνημα του. Με αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας στα χέρια του αλλά και με νέο συνοδηγό στο πλευρό του αφού τον Ζουλιέν Ιγκρασιά τον έχει διαδεχθεί ο Μπενζαμίν Βεϊλά.

A dream start for the reigning champion and his new co-driver in the dark of the opening stage! 🤩@SebOgier #ToyotaGAZOORacing #GRYaris #Rally1 #WRC #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/pAdlGgtZzv