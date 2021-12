Αποστολή στη Σαουδική Αραβία: Η αθέατη επιβράβευση στον Μπότας (vid)

Ο Πάνος Σεϊτανίδης μεταφέρει ένα σκηνικό μετά το τέλος του αγώνα, που δεν απαθανατίστηκε από τις κάμερες.

Μπορεί στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας όλα τα φώτα να έπεσαν στην τιτανομαχία ανάμεσα στον Μαξ Φερστάπεν και τον Λούις Χάμιλτον, όμως υπήρξαν πολλά ακόμα ενδιαφέροντα από τους 50 γύρους στη νεόκτιστη αγωνιστική διαδρομή στους δρόμους της Τζέντα.

Κάποια από αυτά, δεν έγιναν καν εντός πίστας και στο πλαίσιο της αποστολής μας στη Σαουδική Αραβία που έγινε με αρωγό τη Gulf Air, είχαμε την ευκαιρία να δούμε πράγματα που δεν προβλήθηκαν στην τηλεοπτική κάλυψη και δεν απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό.

Τις επόμενες ημέρες θα σας μεταφέρουμε πολλά ακόμα… παρασκηνιακά αλλά προς το παρόν, θα επικεντρωθούμε στον Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός πλαισίωσε στο βάθρο τους δύο διεκδικητές του φετινού τίτλου και κέρδισε αυτή τη θέση πραγματικά στο φώτο-φίνις!

So, so close to a second podium of the season for @OconEsteban!@ValtteriBottas got him on the line 🤏#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/fYaONE7EPm