GP ΗΠΑ FP3: Ξανά ταχύτερος ο Πέρεζ, προβληματισμός στη Mercedes

Ο Σέρτζιο Πέρεζ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών, όμως ο οδηγός της Red Bull Racing δεν έγραψε τον καλύτερο χρόνο της διαδικασίας.

Με κεκτημένη ταχύτητα συνέχισε ο Σέρτζιο Πέρεζ και στο FP3, ολοκληρώνοντας στην κορυφή των χρόνων, με την RB16B να δείχνει εξαιρετικά σημάδια ταχύτητας στην πίστα του Circuit of the Americas. Τα τελευταία 60 λεπτά ελεύθερων δοκιμών ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικά, με πρωταγωνιστές να είναι τα όρια πίστας, καθώς πολλοί γρήγοροι γύροι ακυρώθηκαν.

Τόσο ο Μαξ Φερστάπεν, αλλά και ο Λιούις Χάμιλτον, είδαν τον ταχύτερο γύρο τους να ακυρώνεται, με τον έναν να βγαίνει εκτός ορίων στη στροφή 19 και τον δεύτερο στη στροφή 9. Αυτό σημαίνει πως δεν έχουμε την απόλυτη εικόνα δυναμικής.

Όμως αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Σέρτζιο Πέρεζ να πάρει την πρωτιά για δεύτερη συνεχόμενη διαδικασία και για πρώτη φορά από το GP Αζερμπαϊτζάν του 2021 ήταν ταχύτερος σε δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών. Ο Μεξικανός έγραψε το 1:34.701 με τη μαλακή γόμα και ήταν 0,104 δευτ. μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari, με έναν πολύ δυναμικό χρόνο. Η Ferrari δείχνει να βολεύεται και μένει να δούμε τι ρόλο θα παίξει στις κατατακτήριες. Στην 3η θέση του FP3 ολοκλήρωσε ο Μαξ Φερστάπεν, του οποίου ο ταχύτερος χρόνος που καταμετρήθηκε ήταν από το πρώτο μέρος της διαδικασίας.

Ο Λάντο Νόρις έφερε τη McLaren στην 4η θέση με έναν πολύ καλό χρόνο στο 1:34.945, με τη βρετανική ομάδα να δίνει μια μεγάλη μάχη με τη Ferrari. Οι δύο Mercedes ακολούθησαν στις θέσεις 5 και 6, με τον Βάλτερι Μπότας ταχύρερο του Λιούις Χάμιλτον, όμως αμφότεροι δεν έκαναν την καλύτερη επίδοση που μπορούσαν. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως κανένας εκ των δύο οδηγών δεν έχει βελτιώσει τον ταχύτερο χρόνο που έγραψαν στο FP1 χθες.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση ολοκληρώνοντας στην 7η θέση, με τον χρόνο του να μην μαρτυρά όλη την αλήθεια, μιας και έχασε χρόνο στο τελευταίο κομμάτι. Ο Πιέρ Γκασλί επέστρεψε στην πρώτη 10άδα για λογαριασμό της AlphaTauri, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Σάρλ Λεκλέρ με Ferrari και Εστεμπάν Οκόν με Alpine.

O Σεμπάστιαν Φέτελ βρέθηκε στην 11η θέση, ως ο ταχύτερος οδηγός της Aston Martin. Πίσω του στη 12η θέση ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος άλλαξε ολόκληρη τη μονάδα ισχύος του και θα εκκίνηση τον αγώνα από το πίσω μέρος του grid. O Τζόρτζ Ράσελ έμεινε στη 13η θέση, ενώ πίσω του ήταν ο Κίμι Ράικονεν με την Alfa Romeo.

UPDATE

Fernando will have a new engine for the rest of this weekend, following the installation of a 4th power unit taking him beyond the permitted season allocation.



All components of the power unit will be brand new for qualifying and the race.#USGP pic.twitter.com/GmF7p1Ss1l