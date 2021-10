Η Formula 1 στρέφει την προσοχή της στα βιοκαύσιμα (vid)

Η Formula 1 ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στην υιοθέτηση των βιοκαυσίμων από το 2025 όπου θα δούμε τη νέα γενιά μονάδων ισχύος να κάνει την εμφάνισή της.

Η Formula 1 επιχειρεί τη δική της στροφή προς τη βιώσιμη κινητικότητα, προσπαθώντας να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπει. Ήδη από το 2022, το 90% των καυσίμων θα προέρχεται από πετρέλαιο, ενώ το 10% θα είναι από τεχνητά παρασκευασμένη αιθανόλη. Όμως από το 2025, το σπορ επιθυμεί το 100% του καυσίμου που θα χρησιμοποιούν οι ομάδες να είναι βιώσιμο.

Οι συζητήσεις αναφορικά με την κίνηση αυτή έχουν ήδη ξεκινήσει, με τη Formula 1 να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές καυσίμων. Η παραγωγή καυσίμου όμως δεν θα είναι αποκλειστικά για τη Formula 1, αλλά θα επεκταθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα της αυτοκίνησης.

Το 100% βιώσιμο καύσιμο που θέλει το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δίχως να υπάρξουν ιδιαίτερες τροποποιήσεις. Tο καύσιμο αυτό θα δημιουργείται σε εργαστήρια χρησιμοποιώντας συστατικά που προέρχονται είτε από ένα πρόγραμμα δέσμευσης άνθρακα, είτε από αστικά απόβλητα είτε από βιομάζα. Επιπλέον επιτυγχάνεται εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου κατά 65% σε σχέση με τη βενζίνη, που προέρχεται από ορυκτές ύλες.

Πολύ σημαντικό για τη Formula 1 είναι η απόδοση. Σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες, τα βιοκαύσιμα θα αποδίδουν όπως ακριβώς αρμόζει στη κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και δεν θα υστερούν σε σύγκριση με τα σημερινά καύσιμα.

Introducing the fuel of the future

100% sustainable

Same power

And useable by vehicles across the world#F1 #Formula1 pic.twitter.com/VQNp8ZetYH