Το Seat Leon παρέλαβε το τρόπαιο «Best Buy Car of Europe 2021»

To Seat Leon αναδείχθηκε AUTOBEST Best Buy Car of Europe 2021 στα τέλη του 2020.

H Seat παρέλαβε το τρόπαιο AUTOBEST για το «Best Buy Car of Europe», που κατέκτησε το Seat Leon στα τέλη του 2020. Η 20 η τελετή AUTOBEST Gala Awards πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη και συγκέντρωσε πάνω από 150 καλεσμένους από 34 διαφορετικές χώρες, καθώς τα τρόπαια απονέμονται αυτοπροσώπως στους νικητές των κατηγοριών.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 32 κριτές - αναγνωρισμένους δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη. Είναι η δεύτερη φορά στα 70 χρόνια ιστορίας της Seat που η εταιρεία κατακτά το βραβείο. Το 2017 το Seat Ateca κατέκτησε το ίδιο βραβείο, αποδεικνύοντας την αφοσίωση της αυτοκινητοβιομηχανίας στην κατασκευή εξαιρετικών οχημάτων.

Ο Γουέιν Γκρίφιθς, CEO της Seat και CUPRA δήλωσε: «Το να κατακτάς το βραβείο AUTOBEST για το “Best Buy Car of Europe 2021” είναι η καλύτερη δυνατή αναγνώριση για την ομάδα που συμμετείχε στο λανσάρισμα του καλύτερου Leon όλων των εποχών, μια επιτυχία που προήλθε από μια επένδυση 1,1 δις ευρώ. Ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και κατασκευάζεται στη Βαρκελώνη. Αυτό το βραβείο μας ανανεώνει για να δούμε με σιγουριά το μέλλον, ενισχύοντας παράλληλα τη σημασία που έχει το Leon στην αγορά. Η παραλαβή του βραβείου αυτοπροσώπως, εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας, αφιερώνεται στη σκληρή δουλειά όλων των εμπλεκομένων και τι καλύτερο από αυτή την τελετή στο La Llotja del Mar, όπου σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο Γκαουντί, ο Μιρό και ο Πικάσο δημιούργησαν έργα τους».

Ο Νταν Βάρντι, ιδρυτής και Πρόεδρος του AUTOBEST δήλωσε: «Δεν θα μπορούσαμε να ονειρευτούμε περισσότερα για τον εορτασμό της 20ης επετείου του AUTOBEST Gala, πιθανώς το πιο σημαντικό media event της Ευρώπης και του κόσμου. Το Seat Leon είναι το AUTOBEST Best Buy Car of Europe, το απόλυτο βραβείο στη βιομηχανία αυτοκινήτων, δίνοντας στην πλειοψηφία των Ευρωπαίων καταναλωτών την καλύτερη ανεξάρτητη, αυθεντική και επαγγελματική αξιολόγηση των καλύτερων νέων μοντέλων που λανσάρονται στην Ευρώπη. Αναθέσαμε στη Βαρκελώνη και την Ισπανία την διεξαγωγή του ιστορικού event. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που βρισκόμαστε στη La Llotja del Mar, ένα ορόσημο της Βαρκελώνης, ένα από τα μέρη που κάνουν την Ευρώπη περήφανη για την κληρονομιά της. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη όλων, για όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το φανταστικό γεγονός. Προσωπικά, θέλω να ευχαριστήσω τον Wayne Griffiths, ο οποίος αποδείχθηκε ο καλύτερος οικοδεσπότης που θα μπορούσαμε να έχουμε!».

To Seat Leon είναι best seller της μάρκας από το 2014, με 2,4 εκατομμύρια πωλήσεις. Σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και κατασκευάζεται στη Βαρκελώνη, για να διατηρήσει τη θέση του όχι μόνο ως βασικού πυλώνα της μάρκας, αλλά και ως ένα ξεχωριστό όχημα στην κατηγορία του. Το Seat Leon προσφέρει μεγαλύτερα επίπεδα συνδεσιμότητας, καθιστώντας το, το πρώτο πλήρως συνδεδεμένο αυτοκίνητο της μάρκας. Επιπλέον κινητήρες βενζίνης (TSI), diesel (TDI), Compressed Natural Gas (TGI), ήπιου υβριδικού (eTSI) και plug-in hybrid (e-HYBRID) προσφέρουν στους οδηγούς ένα όχημα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής. Προσθέστε την ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων διαθέσιμων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και τα πέντε αστέρια του Euro NCAP 2020 και το Seat Leon είναι ένα από τα καλύτερα οχήματα στην κατηγορία του.

Ο θεσμός του βραβείο AUTOBEST είναι από τους πιο δημοφιλείς στην Ευρώπη από την θέσπιση του το 2001. Οι 32 δημοσιογράφοι που απαρτίζουν τον θεσμό είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τη γκάμα των κινητήρων του Seat Leon -συμπεριλαμβανομένης της plug -in υβριδικής έκδοσης - κατά τη διάρκεια του τελικού, που γιορτάστηκε στην Αυστρία στις αρχές Νοεμβρίου 2020.