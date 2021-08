O Μικ Σουμάχερ τρέχει στο Σπα με κράνος αφιερωμένο στον πατέρα του (pics)

Το GP Βελγίου είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για τον Μικ Σουμάχερ, ο οποίος θέλησε να τιμήσει το ντεμπούτο του πατέρα του, Μίχαελ, στη Formula 1 πριν από 30 χρόνια.

Η ζωή πολλές φορές παίζει παράξενα παιχνίδια και η Formula 1 δεν αποτελεί εξαίρεση. Πίσω στο 1991, ο Μίχαελ Σουμάχερ έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 στο GP Βελγίου με τη Jordan και 30 χρόνια αργότερα, ο γιος του Μικ πραγματοποιεί την πρώτη του σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα σε τέσσερις τροχούς με την ομάδα της Haas.

To σπορ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα και ο Μικ Σουμάχερ θέλησε να γιορτάσει τα 30 χρόνια από το ντεμπούτο του πατέρα του με ένα ειδικό κράνος. Τα χρώματα και ο σχεδιασμός είναι ίδια με αυτά που αγωνίστηκε ο πατέρας του στο GP Βελγίου του 2021 και μόνο οι χορηγοί και τα διακριτικά της Haas έχουν προσαρμοστεί στο πλαϊνό μέρος.

Ο Μικ ευελπιστεί να έχει καλύτερη τύχη από τον πατέρα του, ο οποίος εγκατέλειψε στον πρώτο γύρο του αγώνα του 1991, εκκινώντας από την 7η θέση. Όμως αναμένει ένα πολύ δύσκολο τριήμερο, καθώς η Haas είναι η πιο αργή ομάδα στο φετινό grid και η πραγματική του μάχη είναι μόνο απέναντι στον teammate του Νικίτα Μαζέπιν. Όμως όπως απέδειξε το χαοτικό GP Ουγγαρίας, όλα μπορούν να συμβούν

Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες το νέο ειδικό κράνος του Μικ Σουμάχερ, αποκλειστικά για το GP Βελγίου.

Mick Schumacher celebrating the 30th anniversary of his dad Michael’s Formula 1 debut here in Spa pic.twitter.com/m7p2oLXuu0