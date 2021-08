Αλλάζουν τις πινακίδες κυκλοφορίας στην Ολλανδία με τον αριθμό του Φερστάπεν (pics & vid)

Οι Ολλανδοί δεν μπορούν να περιμένουν να φιλοξενήσουν αγώνα Formula 1 και με κάθε ευκαιρία εκδηλώνουν το πάθος τους για τον Μαξ Φερστάπεν.

To GP Ολλανδίας πλησιάζει και οι οπαδοί του οδηγού της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν, ετοιμάζονται για να υποδεχθούν τον σούπερσταρ συμπατριώτη τους. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 5 Σεπτεμβρίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Ζάντβορτ.

Θέλοντας να γιορτάσουν το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην Ολλανδία, οι τοπικές αρχές αντικατέστησαν τις πινακίδες κυκλοφορίας με όριο ταχύτητας τα 30 χλμ/ώρα στους δρόμους στην περιοχή γύρω από την πίστα, τοποθετώντας νέες με τον αριθμό 33 που αγωνίζεται ο Φερστάπεν στη Formula 1.

Το γεγονός έκανε γρήγορα το γύρο των social media.

