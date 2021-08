Ο Πολ Σμιθ παρουσιάζει τo μοναδικό MINI STRIP

Ο σχεδιαστής μόδας Πολ Σμιθ, ντύνει με τον δικό του τρόπο το ΜΙΝΙ και δημιουργεί μια μοναδική σε αισθητική έκδοση τη MINI STRIP με αντισυμβατικές λεπτομέρειες και αφαιρετικό design.

Πρόκειται για μία one-off έκδοση, προϊόν της συνεργασίας μεταξύ MINI και Πολ Σμιθ που ανακοινώθηκε το Νοέμβριο του 2020. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, τους τελευταίους μήνες, αυτά τα δύο εμβληματικά βρετανικά brands μοιράζονται δημιουργικές ιδέες για βιώσιμη σχεδίαση.

Ο 75 ετών fashion designer Πολ Σμιθ, που έγινε παγκοσμίως γνωστός για τα πρωτοποριακά αντρικά του ρούχα τη δεκαετία του '80, παραμένει και σήμερα καινοτόμος και δημιουργικός, καθορίζοντας τις τάσεις της μόδας και στο γυναικείο, πλέον, ρούχο. Οι συλλογές του επίσης περιλαμβάνουν αξεσουάρ και υποδήματα, ενώ τα καταστήματά του βρίσκονται σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ο Σμιθ έχει σχεδιάσει επίσης βιομηχανικά προϊόντα, ενώ έχει συνεργαστεί και με μεγάλα studio του Χόλιγουντ ως ενδυματολόγος. Όπως και η MINI, έτσι και ο Πολ Σμιθ αποτελεί ένα εμβληματικό όνομα στην παγκόσμια βιομηχανία και μοιράζεται με τη διάσημη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία τις αρχές της πρωτοτυπίας, της καινοτομίας και της κορυφαίας ποιότητας.

Το MINI STRIP ενσαρκώνει μία πρωτοποριακή φιλοσοφία βιωσιμότητας στην παραγωγή αυτοκινήτων. Βασισμένο στις αρχές της Απλότητας, της Διαφάνειας και της Βιωσιμότητας, το αυτοκίνητο λανσάρει ευρηματικές ιδέες για μία πιο βιώσιμη μέθοδο σχεδίασης. Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, η διαδικασία ξεκίνησε με το ξεγύμνωμα ενός τρίθυρου MINI Cooper SE ώστε να μείνει μόνο η απαραίτητη δομή. Στη συνέχεια ορίστηκαν από τον σχεδιαστή τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία, τα οποία κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν με πιλότο τη βιωσιμότητα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πολ Σμιθ «ντύνει» ένα ΜΙΝΙ. Το έχει ξανακάνει το 1998 με το αρχικό εμβληματικό μοντέλο, με 300 μονάδες για την Βρετανική αγορά και 1500 μονάδες για την Ιαπωνική αγορά!

«Για εμένα, το MINI STRIP δείχνει με εντυπωσιακό τρόπο ότι η MINI και ο Πολ Σμιθ σκέφτονται με τον ίδιο τολμηρό τρόπο για το μέλλον σε επίπεδο καινοτομίας και σχεδίασης – και μέσα από τη συνεργασία μας δημιουργούμε περισσότερα. Ο Πολ υπέβαλλε ουσιώδεις ερωτήσεις στο ξεκίνημα της διαδικασίας σχεδίασης με μία φρέσκια οπτική από ένα χώρο εκτός του αυτοκινήτου. Είμαστε περήφανοι που έχουμε αναπτύξει μαζί εδώ ένα τόσο ισχυρό μήνυμα», εξηγεί ο Όλιβερ Χάιλμερ, επικεφαλής του τμήματος MINI Design.

Μία νέα οπτική αποτελεί σημαντική πηγή έμπνευσης

Η MINI ήταν ανέκαθεν δεκτική σε απόψεις που υπερβαίνουν το δικό της σύμπαν. Αυτές βοηθούν τη μάρκα να αναθεωρεί το προφίλ της και τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων. Ως σχεδιαστής με πάθος για ποδήλατα, βιβλία και πολλά ακόμα, ο Paul Smith υπέβαλλε ερωτήσεις που δημιούργησαν γόνιμο έδαφος για διερεύνηση νέων αντισυμβατικών ιδεών. «Είμαι απίστευτα ευγνώμων για την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε την ουσία του εμβληματικού MINI», δήλωσε. «Γνωρίζω και αγαπώ το υπάρχον αυτοκίνητο, αλλά σεβόμενοι το παρελθόν και προσανατολισμένοι στο μέλλον, έχουμε δημιουργήσει κάτι πολύ ξεχωριστό. Νιώθω ιδιαίτερα προνομιούχος που η ομάδα της MINI με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε την ελευθερία να σκέφτομαι δημιουργικά για τη σχεδίαση του αυτοκινήτου. Μαζί πιστεύω ότι έχουμε δημιουργήσει κάτι πραγματικά μοναδικό, επιστρέφοντας στα βασικά, στοχεύοντας στο απέριττο και μινιμαλιστικό».

Σχεδίαση – η τέλεια.. ατέλεια

Η κοινή ομάδα εξέλιξης αποφάσισε να αφαιρέσει όσα μπορούσε περισσότερο για τη δημιουργία μιας μινιμαλιστικής, υψηλού επιπέδου σχεδίασης με φρέσκια και αντισυμβατική γοητεία. Πολυάριθμες έξυπνες πινελιές χαρίζουν στο εξωτερικό του τρίθυρου MINI Cooper SE μία απόλυτα μοναδική αισθητική. Οι πρώτες ύλες είναι ένα πολύ μελετημένο στοιχείο της εξωτερικής σχεδίασης. Αυτό σημαίνει ότι το αμάξωμα έμεινε άβαφο στην πρωτογενή μορφή του, φέροντας μόνο μία λεπτή επικάλυψη διάφανης βαφής για προστασία από τη διάβρωση. Τα σημάδια από την εργοστασιακή επεξεργασία τριβής έχουν παραμείνει συνειδητά ανέπαφα στα πάνελ από γαλβανισμένο ατσάλι, δείχνοντας ότι το αυτοκίνητο είναι ένα λειτουργικό αντικείμενο και αξιόπιστος σύντροφος στην καθημερινότητα. Αυτή η σκόπιμη απουσία κατεργασίας ονομάστηκε επίσης από τον Paul Smith ‘η τέλεια ατέλεια’ (“the perfect imperfection”).

Η εκφραστικότητα των υλικών

Τμήματα της γνωστής μαύρης λωρίδας της MINI κατασκευάστηκαν μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης και ανακυκλωμένου πλαστικού, ενώ η υφή τους παρέμεινε ακάλυπτη χωρίς επεξεργασία όπως τα μεταλλικά πάνελ. Ο λάτρης των ποδηλάτων Smith – ο οποίος κάθε τόσο ανασκουμπώνεται και αντικαθιστά ή να τροποποιεί εξαρτήματα των ποδηλάτων του – είχε την έμπνευση για τις ορατές βίδες στα πρόσθετα εξαρτήματα, δείχνοντας πόσο απλή μπορεί να είναι η συναρμολόγηση και πόσο εύκολα μπορεί το αυτοκίνητο να ενσωματωθεί εκ νέου στον κύκλο πρώτων υλών στο τέλος της λειτουργικής ζωής του. Τα λειτουργικά και χαρακτηριστικά ένθετα της εμπρός και πίσω ποδιάς επίσης κατασκευάστηκαν μέσω διαδικασίας τρισδιάστατης εκτύπωσης, στην οποία οφείλεται και η εντυπωσιακή υφή τους.

Η κλειστή μάσκα του MINI STRIP και τα τάσια, βοηθούν στη μείωση της αντίστασης όπως σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αυξάνοντας επομένως τη θεωρητική αυτονομία. Το ένθετο της μάσκας και τα αεροδυναμικά τάσια των τροχών κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο Perspex, εξοικονομώντας βάρος και φυσικούς πόρους. Ανακυκλωμένο Perspex χρησιμοποιήθηκε επίσης στη μεγάλη, πανοραμική οροφή μέσα από την οποία φαίνεται – σε μεγάλο βαθμό – η δομή του αμαξώματος στο εσωτερικό.

Πάθος για τη λεπτομέρεια

Η MINI το αποκαλεί ‘twinkle in the eye’, o Πολ Σμιθ ‘classic with a twist’ – και τα δύο αναφέρονται σε αντισυμβατικές λεπτομέρειες, όπως οι χρωματικές αντιθέσεις που αποκαλύπτονται μέσα από το έργο των σχεδιαστών με τη δεύτερη ή την τρίτη ματιά, προδίδοντας την αγάπη τους για τις λεπτομέρειες. Το ίδιο ισχύει για το MINI STRIP: Ανοίγοντας τις πόρτες αποκαλύπτονται οι χαρακτηριστικές λωρίδες Paul Smith σε μία ζωηρή σύνθεση πέντε χρωμάτων. Το καπάκι της θύρας φόρτισης προσφέρει μια φωσφοριζέ πράσινη νότα, ενώ η γκραβούρα με τη μορφή μιας ηλεκτρικής πρίζας είναι έργο του Πολ Σμιθ.

Ακραίος μινιμαλισμός στο εσωτερικό

Το MINI STRIP παραμένει πιστό στο μότο ‘Απλότητα και Διαφάνεια’ και στο εσωτερικό, καταργώντας κάθε τι περιττό. Όλα τα διακοσμητικά ένθετα έχουν σκόπιμα παραληφθεί (με εξαίρεση τo ταμπλό, την επένδυσή του και την εταζέρα), μετατρέποντας το εσωτερικό του αμαξώματος σε κυρίαρχο οπτικό στοιχείο της καμπίνας. Έχει μπλε χρώμα όπως απαίτησε ο Πολ Σμιθ, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το εκτεθειμένο πρωτογενές υλικό και το έντονο μπλε χαρίζουν στο εσωτερικό μία δική του αισθητική γοητεία. Είναι γυμνό και την ίδια στιγμή δίνει την αίσθηση του επενδυμένου.

Αντί της σχεδίασης πολλαπλών τμημάτων, το ταμπλό αποτελείται μόνο από ένα μεγάλο ημιδιαφανές τμήμα με φινίρισμα από φιμέ γυαλί. Εμπνευσμένη από την παραδοσιακή χρήση στρογγυλών στοιχείων της ΜΙΝΙ, η γεωμετρία έχει απλοποιηθεί με μία πολύ πιο γραφιστική ερμηνεία. Δεν υπάρχει κλασικό κεντρικό όργανο, και το smartphone του οδηγού να αναλαμβάνει βασικό ρόλο, αφού τοποθετείται στη θέση που κανονικά θα βρισκόταν η κεντρική οθόνη, συνδέεται αυτόματα με το αυτοκίνητο και μεταμορφώνεται σε κέντρο ελέγχου πολυμέσων. Τα μοναδικά φυσικά χειριστήρια στο εσωτερικό τοποθετούνται πιο χαμηλά, στην κεντρική κονσόλα, όπου βρίσκονται και οι διθέσιοι διακόπτες για τα ηλεκτρικά παράθυρα και τη λειτουργία start/stop.

Καινοτόμα υλικά για διατήρηση των φυσικών πόρων



Μαζί με τη μινιμαλιστική, γεωμετρική σχεδίαση στο εσωτερικό του MINI STRIP, η χρήση ανακυκλωμένων, φιλικών προς το περιβάλλον υλικών υποστηρίζει τα διαπιστευτήρια βιωσιμότητας του αυτοκινήτου. Στο εσωτερικό έχει καταργηθεί εντελώς το δέρμα και το χρώμιο και τα καθίσματα έχουν επένδυση από πλεχτό ύφασμα. Η χρήση μόνο ενός υλικού στις επενδύσεις των καθισμάτων σημαίνει ότι είναι πλήρως ανακυκλώσιμα - ακόμα και η μπορντούρα, διευκολύνοντας τις διαδικασίες ανακύκλωσης των υλικών. Τα πατάκια κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο καουτσούκ. Το μοτίβο τους που θυμίζει μωσαϊκό είναι υποπροϊόν της διαδικασίας ανακύκλωσης και παραγωγής και αποδεικνύει ότι τα πολύχρωμα συστατικά στοιχεία απολαμβάνουν μία δεύτερη ζωή ως τμήμα αυτού του εξαρτήματος.

Το κάλυμμα του ταμπλό, οι πάνω επενδύσεις των θυρών και η εταζέρα υιοθετούν μία απλοποιημένη γεωμετρία και κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο φελλό. Ο τύπος του φελλού που χρησιμοποιείται εδώ δεν περιέχει συνθετικές συγκολλητικές ουσίες και είναι επίσης πλήρως ανακυκλώσιμος. Συνδυάζοντας ικανοποιητική σταθερότητα και απαλή αίσθηση, ο φελλός θα μπορούσε να υποκαταστήσει τα αφρώδη πλαστικά στο μέλλον. Λόγω της δυνατότητας ανακύκλωσης του φελλού και του γεγονότος ότι είναι μία ανανεώσιμη πρώτη ύλη που μάλιστα εξισορροπεί τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια της παραγωγής του, υπάρχουν δυνατότητες μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Ένα ακόμα παράπλευρο κέρδος του πλεχτού υφάσματος και του φελλού είναι ότι και τα δύο είναι υλικά με ανοιχτούς πόρους κάτι που βελτιώνει την ακουστική της καμπίνας.

Μινιμαλιστικό και λειτουργικό – οι λεπτομέρειες

Το τιμόνι, το οποίο επίσης είναι ενδιαφέρον στοιχείο του εσωτερικού έχει υποστεί περικοπές και προσφέρει τις πιο απαραίτητες λειτουργίες. Η στεφάνη του είναι τυλιγμένη με αντιολισθητική ταινία χειρολαβών, όπως σε ένα ποδήλατο. Τρεις αλουμινένιες ακτίνες συνδέουν τη στεφάνη με το κεντρικό τμήμα, του οποίου η επένδυση πλέγματος, σας επιτρέπει να βλέπετε τον αερόσακο. Όπως και στο εξωτερικό του αυτοκινήτου, υπάρχουν ορατές βίδες που δείχνουν πόσο εύκολη μπορεί να είναι η αποσυναρμολόγηση του τιμονιού σε μεταγενέστερο στάδιο και η επαναχρησιμοποίηση του αλουμινίου. Μία μικρή υφασμάτινη ετικέτα Πολ Σμιθ στη θέση ‘μία η ώρα’ είναι ένα ακόμα δείγμα της συνεργασίας στο εσωτερικό.

Οι επενδύσεις των θυρών κατασκευάζονται από το ίδιο πλεκτό υλικό πλέγματος που καλύπτει τον αερόσακο. Η δομή των θυρών φαίνεται καθαρά πίσω από τα πλεκτά πάνελ που συγκρατούνται σε ένα πλαίσιο. Η διαφάνεια του πλεχτού υλικού αλλάζει ανάλογα με τη γωνία θέασης, προσθέτοντας μία νέα διάσταση στην εμφάνιση του εσωτερικού. Οι χειρολαβές θυρών κατασκευάζονται από περιτυλιγμένο σκοινί αναρρίχησης και, μαζί με τις ασορτί ζώνες ασφαλείας, ζωντανεύουν το εσωτερικό με το φωτεινό, πορτοκαλί φινίρισμα. Όπως οι χειρολαβές, οι μηχανισμοί ανοίγματος θυρών από κατεργασμένο αλουμίνιο τοποθετούνται στις επενδύσεις θυρών από φελλό και προσδίδουν μία νότα πολυτέλειας στις πόρτες. Καθώς το βλέμμα περιεργάζεται τη πόρτα, φτάνει στην ορατή μονάδα του αερόσακου στην κολόνα οροφής. Αυτό δημιουργεί την ίδια αίσθηση με τις ορατές διαδρομές των καλωδιώσεων στο εσωτερικό, προσελκύοντας σκόπιμα την προσοχή σε συστήματα που κρύβονται στα μοντέλα παραγωγής, αφού πλέον αποτελούν στοιχεία αισθητικού ενδιαφέροντος.

Έξυπνες ιδέες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία σε όλες τις ευφυείς λεπτομέρειες που ενσωματώνονται στο MINI STRIP. Απλότητα, διαφάνεια και βιωσιμότητα ήταν οι κεντρικοί άξονες της διαδικασίας σχεδίασης, κάτι που είναι εμφανές σε όλο το αυτοκίνητο. Αυτό επέτρεψε στο MINI STRIP να μεταφράσει τη φιλοσοφία Δημιουργικής Χρήσης Χώρου της ΜΙΝΙ σε μία αντισυμβατική και ουσιαστική αναθεώρηση του ΜΙΝΙ – κυρίως στο εσωτερικό. Γι’ αυτό, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια πιο βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων στη σχεδίαση των αυτοκινήτων.