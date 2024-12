Η ψυχική υγεία στο προσκήνιο: Η Τατιάνα Μπλάτνικ και η πρωτοβουλία Uniform of Hope

Η ψυχική υγεία αποτελεί ένα από ζητήματα που συζητιούνται όλο και πιο πολύ στην εποχή μας, καθώς πολλοί είναι αυτοί που επιθυμούν να σβήσουν το στίγμα γύρω από αυτό και να φροντίσουν πως κανείς δεν θα μένει πια στο περιθώριο. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διάδοση αυτού του μηνύματος, η Τατιάνα Μπλάτνικ, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Breathe Hellas, ανέλαβε την πρωτοβουλία "Uniform of Hope", μια καμπάνια που αξιοποιεί τη δύναμη του αθλητισμού για να ανοίξει τον μεγάλο διάλογο γύρω από την ψυχική υγεία και να ωθήσει το κοινό να δράσει.

Η ιδέα για το "Uniform of Hope" γεννήθηκε μέσα από τις προσωπικές ιστορίες που μοιράστηκαν αθλητές με την ίδια, που ομολογούσαν καθημερινές στιγμές ανθεκτικότητας και ευαλωτότητας. Αθλητές και αθλήτριες μίλησαν για τους εσωτερικούς αγώνες πίσω από τις δημόσιες επιτυχίες τους και έδωσαν το δικό τους μήνυμα. Αυτές οι αφηγήσεις ενέπνευσαν την Τατιάνα Μπλάτνικ να δημιουργήσει ένα κίνημα που στοχεύει τόσο στην ενίσχυση της ανοιχτής συζήτησης και της συλλογικής δράσης όσο και στην εξάλειψη του στίγματος.

Η καμπάνια "Uniform of Hope", που ξεκίνησε το 2024 με τη συμμετοχή 28 Ελλήνων αθλητών και προπονητών και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, απευθύνθηκε κυρίως σε νέους και έφερε στο προσκήνιο το κρίσιμο αυτό ζήτημα μέσα από βίντεο, φωτογραφίες και μηνύματα που προβλήθηκαν διαδικτυακά και σε δημόσιους χώρους, με πρωταγωνιστές σημαντικά πρόσωπα του αθλητισμού που έγιναν πρότυπα για την ευαισθητοποίηση και θύμησαν σε όλους πως το να είναι κανείς ευάλωτος δεν είναι αδυναμία αλλά μέρος της ανθρώπινης φύσης μας.

Η Τατιάνα Μπλάτνικ, όσο συνεχίζει να εργάζεται για έναν κόσμο όπου οι συζητήσεις για την ψυχική υγεία δεν θα είναι τόσο αφύσικες, μίλησε στο GWomen σχετικά με το "Uniform of Hope" τονίζοντας πως αποτελεί ένα ένα σύμβολο ενότητας, ελπίδας και δράσης.

Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα; Ποιο ήταν το ερέθισμα που σας οδήγησε στη δημιουργία αυτής της πρωτοβουλίας;

H συγκεκριμένη πρωτοβουλία, Uniform of Hope, γεννήθηκε από τη συλλογική παραδοχή των αθόρυβων συγκρούσεων που πολλοί καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τους πιο διακεκριμένες προσωπικότητες του αθλητισμού. Το ερέθισμα προήλθε από προσωπικές ιστορίες: αυτές της ανθεκτικότητας και της ευαλωτότητας που μοιράστηκαν αθλητές και άτομα που, παρά τις δημόσιες επιτυχίες τους, αντιμετώπισαν εσωτερικές μάχες. Η ιδέα αναπτύχθηκε καθώς αντιληφθήκαμε τη μοναδική βάση που ο αθλητισμός παρέχει για την αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας, ιδίως την ικανότητά του να συνδέει ανθρώπους σε όλες τις δημογραφικές ομάδες και να εμπνέει ουσιαστικές συζητήσεις. Βλέποντας αυτές τις ανέκδοτες ιστορίες να ξεδιπλώνονται, ένιωσα την ανάγκη να δημιουργήσω ένα κίνημα που θα μπορούσε να ενισχύσει αυτές τις φωνές, να καταργήσει το στίγμα γύρω από την ψυχική νόσο και να εμπνεύσει ελπίδα.

Ποια είναι η βασική σας προτεραιότητα; Ποιος είναι ο κύριος σκοπός αυτού του εγχειρήματος;

Βασική μας προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση - να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι η διασφάλιση της ψυχικής υγείας δεν είναι αδυναμία, αλλά ένα σημαντικό στοιχείο της συνολικής ευημερίας. Ο σκοπός του Uniform of Hope είναι διττός: να εξαλείψει το στίγμα που περιβάλλει την ψυχική νόσο και να παρέχει απτούς πόρους για τα άτομα και τις κοινότητες. Μέσω αυτού του έργου, στοχεύουμε να ανοίξουμε συζητήσεις, να δημιουργήσουμε συστήματα υποστήριξης & να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι -ιδιαίτερα οι νέοι- γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι και έχουν πρόσβαση σε εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής.

Γιατί επιλέξατε αθλητές γι' αυτό;

Οι αθλητές συχνά θεωρούνται σύμβολα δύναμης και αντοχής. Εμπνέουν εκατομμύρια ανθρώπους μέσω της αφοσίωσης, της πειθαρχίας και της ικανότητάς τους να ξεπερνούν τις κακουχίες. Ωστόσο, πίσω από τα μετάλλια και τις διακρίσεις, αντιμετωπίζουν τεράστια πίεση - εντός και εκτός γηπέδου. Επιλέγοντας αθλητές, στοχεύουμε να δώσουμε μια πιο ανθρώπινη διάσταση στους αγώνες τους και να δείξουμε ότι η ευαλωτότητα δεν ακυρώνει τη δύναμη. Οι ιστορίες τους βρίσκουν μεγάλη απήχηση, ιδίως στο νεανικό κοινό, καθιστώντας τους τους τέλειους πρεσβευτές για την ευαισθητοποίηση, την ενίσχυση της ψυχικής υγείας και της ελπίδας.

Οι αθλητές συχνά εκπαιδεύονται να είναι σκληροί - σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Αυτή την αίσθηση αποκομίσατε από εκείνους με τους οποίους συνεργαστήκατε σε αυτό το πρότζεκτ; Τους είδατε να είναι εξαιρετικά αυστηροί με τον εαυτό τους;

Απολύτως. Ένα από τα επαναλαμβανόμενα θέματα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τους αθλητές ήταν η εσωτερική τους επιθυμία να πετύχουν, η οποία συχνά συνοδεύεται από μια σκληρή εσωτερική κριτική. Μοιράστηκαν ιστορίες για το πώς ξεπέρασαν τα όριά τους, μερικές φορές εις βάρος της ψυχικής τους υγείας. Ωστόσο, πολλοί μίλησαν επίσης για τη δύναμη της ισορροπίας - πώς το να μάθουν να δείχνουν επιείκεια προς τον εαυτό τους ήταν καταλυτικό. Ήταν συναρπαστικό να βλέπεις το θάρρος τους όχι μόνο στον ανταγωνισμό αλλά και στις στιγμές που αγκάλιασαν την ανθρωπιά τους και μοιράστηκαν τα τρωτά τους σημεία.

Όλοι μαζί, δημιουργείτε το Uniform of Hope; Ποιο είναι το σύμβολο πίσω από αυτό και τι σχεδιάζετε να κάνετε με αυτό;

Η εκστρατεία Uniform of Hope αντιπροσωπεύει την ενότητα, την ανθεκτικότητα και τη δύναμη της συλλογικής δράσης. Συμβολίζει τη δέσμευση για την εξάλειψη του στίγματος γύρω από την ψυχική υγεία και τη στήριξη μέσα από την αλληλεγγύη. Τα σχέδιά μας για αυτήν την εκστρατεία είναι πολυδιάστατα:



• Σκοπεύουμε να φέρουμε το Uniform of Hope σε σχολεία για να ξεκινήσουμε συζητήσεις με μαθητές σχετικά με την συναισθηματική ευεξία.

• Θα τεθεί επίσης σε δημοπρασία, με τα έσοδα να διατίθενται σε πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία, όπως η χρηματοδότηση προγραμμάτων σε υποβαθμισμένες κοινότητες

• Επιπλέον, σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε το Uniform of Hope σε εκδηλώσεις όπου αθλητές και υποστηρικτές θα μοιραστούν τις ιστορίες τους, δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ της εκπαίδευσης για την ψυχική υγεία και της κοινοτικής δράσης.





Τι θέλετε να επιτύχετε προσωπικά με την ανάληψη αυτού του εγχειρήματος; Ποια είναι η προσωπική σας φιλοδοξία, αυτό που θα σας κάνει να πείτε ότι «τα καταφέρατε»;

Θέλω να δημιουργήσω έναν κόσμο όπου οι συζητήσεις για την ψυχική υγεία θα είναι τόσο φυσικές όσο και οι συζητήσεις για τη φυσική κατάσταση. Αν αυτό το εγχείρημα ενεργοποιήσει έστω και ένα άτομο να ζητήσει βοήθεια ή εμπνεύσει κάποιον να υποστηρίξει ένα αγαπημένο του πρόσωπο χωρίς κριτική, θα νιώσω ότι το «κατάφερα». Σε ευρύτερη κλίμακα, η φιλοδοξία μου είναι να δω ένα εκθετικό αποτέλεσμα - κοινότητες που αγκαλιάζουν την εκπαίδευση για την ψυχική υγεία, πολιτικές που την υποστηρίζουν και άτομα που νιώθουν ασφάλεια να μοιραστούν τις αλήθειες τους. Η επιτυχία, για μένα, έγκειται στην εδραίωση μιας παρακαταθήκης ελπίδας και αποδοχής.

Μοιραστείτε μαζί μας τη πιο πολύτιμη συμβουλή για την ψυχική υγεία που σας έχουν δώσει.

Η πιο πολύτιμη συμβουλή που έχω λάβει είναι ότι δεν πειράζει να μην είσαι καλά. Κάποιος μου είπε κάποτε: «Δεν χρειάζεται να τα κουβαλάς όλα μόνος σου. Το να ζητάς βοήθεια είναι σημάδι δύναμης, όχι αδυναμίας». Αυτή η απλή αλλά βαθιά αλήθεια έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μου και αποτελεί βασικό πυλώνα του μηνύματος που θέλουμε να μοιραστούμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους μέσω αυτής της εκστρατείας.